Общество 20.06.2023 в 15:25
На главную площадь Улан-Удэ вернут сезонную зону отдыха
Работы по её установке завершат к концу недели
Текст: Константин Воронов
Сегодня ночью на площади Советов в Улан-Удэ Комбинат по благоустройству начнет установку элементов сезонной зоны отдыха. Работники комбината поставят там топиарии, качели, цветники, скамейки, беседки и два фонтана. Работы будут завершены до конца этой недели.
Как рассказали в мэрии, сезонную зону отдыха начали готовить к установке на прошлой неделе. Специалисты Комбината по благоустройству освежили внешний вид элементов, покрасили и помыли поверхности.
Напомним, большую зону отдыха на площади Советов в Улан-Удэ впервые организовали прошлым летом. Несколько теплых месяцев она была точкой притяжения для многих горожан. Осенью зону разобрали, а её элементы хранили на базе Комбината по благоустройству.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как рассказали в мэрии, сезонную зону отдыха начали готовить к установке на прошлой неделе. Специалисты Комбината по благоустройству освежили внешний вид элементов, покрасили и помыли поверхности.
Напомним, большую зону отдыха на площади Советов в Улан-Удэ впервые организовали прошлым летом. Несколько теплых месяцев она была точкой притяжения для многих горожан. Осенью зону разобрали, а её элементы хранили на базе Комбината по благоустройству.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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