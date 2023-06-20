На главную площадь Улан-Удэ вернут сезонную зону отдыха

Сегодня ночью на площади Советов в Улан-Удэ Комбинат по благоустройству начнет установку элементов сезонной зоны отдыха. Работники комбината поставят там топиарии, качели, цветники, скамейки, беседки и два фонтана. Работы будут завершены до конца этой недели.Как рассказали в мэрии, сезонную зону отдыха начали готовить к установке на прошлой неделе. Специалисты Комбината по благоустройству освежили внешний вид элементов, покрасили и помыли поверхности.Напомним, большую зону отдыха на площади Советов в Улан-Удэ впервые организовали прошлым летом. Несколько теплых месяцев она была точкой притяжения для многих горожан. Осенью зону разобрали, а её элементы хранили на базе Комбината по благоустройству.Фото: мэрия Улан-Удэ