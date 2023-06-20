Общество 20.06.2023 в 15:25

На главную площадь Улан-Удэ вернут сезонную зону отдыха

Работы по её установке завершат к концу недели
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Текст: Константин Воронов
На главную площадь Улан-Удэ вернут сезонную зону отдыха
Сегодня ночью на площади Советов в Улан-Удэ Комбинат по благоустройству начнет установку элементов сезонной зоны отдыха. Работники комбината поставят там топиарии, качели, цветники, скамейки, беседки и два фонтана. Работы будут завершены до конца этой недели.

Как рассказали в мэрии, сезонную зону отдыха начали готовить к установке на прошлой неделе. Специалисты Комбината по благоустройству освежили внешний вид элементов, покрасили и помыли поверхности.

Напомним, большую зону отдыха на площади Советов в Улан-Удэ впервые организовали прошлым летом. Несколько теплых месяцев она была точкой притяжения для многих горожан. Осенью зону разобрали, а её элементы хранили на базе Комбината по благоустройству.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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