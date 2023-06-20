Общество 20.06.2023 в 17:43

В Монголии начались международные учения «В поисках хана»

В них принимают участие военнослужащие из 26 стран, учения продлятся до 2 июля
A- A+
Текст: Номер один
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
Президент и Главнокомандующий Вооруженных сил Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в церемонии открытия 19-х международных миротворческих учений «В поисках хана 2023», которая состоялась в понедельник на полигоне Таван толгой Объединенного учебного центра Вооруженных сил, сообщает МОНЦАМЭ.

В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Монголия успешно проводит мирную, открытую, самостоятельную, многоопорную внешнюю политику и год за годом расширяет дружественное сотрудничество с ООН и странами мира.

«Монголия с честью выполняет свои обязательства перед международным сообществом, направив с 2002 года более 21 тысячи военнослужащих в 20 миротворческих операциях на трех континентах. Кроме того, в прошлом году мы успешно организовали первый в регионе международный симпозиум женщин-миротворцев, посвященный выполнению резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность», - сказал президент Хурэлсух, добавив, что более 18 тысяч военнослужащих из 67 стран мира приняли участие в «В поисках хана», проводимых с 2003 года совместно с США.

Он подчеркнул, что учения под кодовым названием «В поисках хана» внесли значительный вклад в повышение миротворческого потенциала стран-участниц, укрепление дружбы и военного доверия и является одним из пяти основных миротворческих мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отметив, что в этом году в учениях принимают участие военнослужащие из 26 стран, где впервые участвуют Лаос и Туреция. Президент Монголии выразил удовлетворение расширением масштабов международных миротворческих учений из года в год.

Глава государства также выразил уверенность в том, что учения «В поисках хаана», которые считаются крупнейшими в своем в регионе, успешно выполнят поставленные перед ними задачи и внесут свой вклад в подготовку тысяч квалифицированных миротворцев для обеспечения глобального мира и безопасности.

Президент Хурэлсух пожелал успехов миротворцам, прибывшим из разных уголков мира для участия в международных учениях по поддержке мира.

Девятнадцатые международные учения «В поисках хана» продлятся 14 дней и завершатся 2 июля.

Фото: montsame.mn
Теги
Монголия учения миротворцы

Все новости

В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов
20.06.2023 в 17:54
Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля
20.06.2023 в 17:46
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
20.06.2023 в 17:43
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
20.06.2023 в 17:18
В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
20.06.2023 в 16:56
В Улан-Удэ депутаты рассмотрели изменения в положении комитета по строительству
20.06.2023 в 16:54
Водоемы в пригородах Улан-Удэ наводнили опасные бактерии и яйца глистов
20.06.2023 в 16:36
В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»
20.06.2023 в 16:18
В Чите за угон машины осужден житель Улан-Удэ
20.06.2023 в 16:16
Мэр Улан-Удэ: Таможенники наравне с пограничниками и армией защищают рубежи нашей Родины
20.06.2023 в 16:09
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
«Падать будут в огород и на голову!» - сообщают жители
20.06.2023 в 17:18
В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
Гостям расскажут об обычаях и традициях казаков Забайкалья
20.06.2023 в 16:56
Водоемы в пригородах Улан-Удэ наводнили опасные бактерии и яйца глистов
Купаться там настоятельно не рекомендуется
20.06.2023 в 16:36
В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»
Такое решение принял мэр города Игорь Шутенков
20.06.2023 в 16:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru