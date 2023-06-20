Общество 20.06.2023 в 17:43
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
В них принимают участие военнослужащие из 26 стран, учения продлятся до 2 июля
Текст: Номер один
Президент и Главнокомандующий Вооруженных сил Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в церемонии открытия 19-х международных миротворческих учений «В поисках хана 2023», которая состоялась в понедельник на полигоне Таван толгой Объединенного учебного центра Вооруженных сил, сообщает МОНЦАМЭ.
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Монголия успешно проводит мирную, открытую, самостоятельную, многоопорную внешнюю политику и год за годом расширяет дружественное сотрудничество с ООН и странами мира.
«Монголия с честью выполняет свои обязательства перед международным сообществом, направив с 2002 года более 21 тысячи военнослужащих в 20 миротворческих операциях на трех континентах. Кроме того, в прошлом году мы успешно организовали первый в регионе международный симпозиум женщин-миротворцев, посвященный выполнению резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность», - сказал президент Хурэлсух, добавив, что более 18 тысяч военнослужащих из 67 стран мира приняли участие в «В поисках хана», проводимых с 2003 года совместно с США.
Он подчеркнул, что учения под кодовым названием «В поисках хана» внесли значительный вклад в повышение миротворческого потенциала стран-участниц, укрепление дружбы и военного доверия и является одним из пяти основных миротворческих мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отметив, что в этом году в учениях принимают участие военнослужащие из 26 стран, где впервые участвуют Лаос и Туреция. Президент Монголии выразил удовлетворение расширением масштабов международных миротворческих учений из года в год.
Глава государства также выразил уверенность в том, что учения «В поисках хаана», которые считаются крупнейшими в своем в регионе, успешно выполнят поставленные перед ними задачи и внесут свой вклад в подготовку тысяч квалифицированных миротворцев для обеспечения глобального мира и безопасности.
Президент Хурэлсух пожелал успехов миротворцам, прибывшим из разных уголков мира для участия в международных учениях по поддержке мира.
Девятнадцатые международные учения «В поисках хана» продлятся 14 дней и завершатся 2 июля.
Фото: montsame.mn
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что Монголия успешно проводит мирную, открытую, самостоятельную, многоопорную внешнюю политику и год за годом расширяет дружественное сотрудничество с ООН и странами мира.
«Монголия с честью выполняет свои обязательства перед международным сообществом, направив с 2002 года более 21 тысячи военнослужащих в 20 миротворческих операциях на трех континентах. Кроме того, в прошлом году мы успешно организовали первый в регионе международный симпозиум женщин-миротворцев, посвященный выполнению резолюции Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность», - сказал президент Хурэлсух, добавив, что более 18 тысяч военнослужащих из 67 стран мира приняли участие в «В поисках хана», проводимых с 2003 года совместно с США.
Он подчеркнул, что учения под кодовым названием «В поисках хана» внесли значительный вклад в повышение миротворческого потенциала стран-участниц, укрепление дружбы и военного доверия и является одним из пяти основных миротворческих мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Отметив, что в этом году в учениях принимают участие военнослужащие из 26 стран, где впервые участвуют Лаос и Туреция. Президент Монголии выразил удовлетворение расширением масштабов международных миротворческих учений из года в год.
Глава государства также выразил уверенность в том, что учения «В поисках хаана», которые считаются крупнейшими в своем в регионе, успешно выполнят поставленные перед ними задачи и внесут свой вклад в подготовку тысяч квалифицированных миротворцев для обеспечения глобального мира и безопасности.
Президент Хурэлсух пожелал успехов миротворцам, прибывшим из разных уголков мира для участия в международных учениях по поддержке мира.
Девятнадцатые международные учения «В поисках хана» продлятся 14 дней и завершатся 2 июля.
Фото: montsame.mn
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