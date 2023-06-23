Общество 23.06.2023 в 14:59
Следствие обнародовало обстоятельства гибели подростка на Уде
Его снесло в сторону от друзей, позже он даже встал на отмели, но не смог удержаться на ней
Текст: Номер один
В Улан-Удэ накануне вечером во время купания 17-летний подросток, переплывавший реку, не смог добраться до берега, и его унесло течением. Проводится доследственная проверка, в рамках которой организованы поиски несовершеннолетнего, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, 22 июня днем подросток с компанией приятелей пришел к реке Уде. Они стали купаться, позже переплыли на противоположный берег, откуда также вплавь стали возвращаться обратно. Один из подростков по пути отстал от приятелей, его подхватило течением и унесло вниз. Очевидцы видели, что подросток через несколько метров попал на отмель, где ему удалось встать на ноги, но затем пловца вновь стащило течением на глубину и стало уносить дальше. После этого он пропал из виду.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные и поисковые мероприятия, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествия, обследуется русло и берег реки.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По предварительным данным, 22 июня днем подросток с компанией приятелей пришел к реке Уде. Они стали купаться, позже переплыли на противоположный берег, откуда также вплавь стали возвращаться обратно. Один из подростков по пути отстал от приятелей, его подхватило течением и унесло вниз. Очевидцы видели, что подросток через несколько метров попал на отмель, где ему удалось встать на ноги, но затем пловца вновь стащило течением на глубину и стало уносить дальше. После этого он пропал из виду.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные и поисковые мероприятия, в ходе которых устанавливаются все обстоятельства происшествия, обследуется русло и берег реки.
Фото: buryatia.sledcom.ru