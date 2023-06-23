Общество 23.06.2023 в 17:21
Монголо-российское предприятие по производству шерсти и кашемира создадут в Иркутске
Об этом договорились спикер парламента Монголии и губернатор Иркутской области
Текст: Номер один
Председатель Великого государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев договорились о создании в Иркутске совместного предприятия по производству шерсти и кашемира, индустриального парка и увеличении экспорта сырья, сообщило МОНЦАМЭ.
В начале встречи губернатор Игорь Кобзев поблагодарил председателя ВГХ за приезд в Иркутскую область и выразил удовлетворение расширением сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры, образования и сельского хозяйства.
Он также изложил свои предложения по дальнейшему сотрудничеству в области увеличения экспорта продуктов питания, добычи полезных ископаемых, туризма, кашемира и сырья.
В свою очередь спикер парламента Занданшатар Гомбожав сказал: «В марте этого года, после визита губернатора Иркутской области в Монголию, в Улан-Удэ состоялось заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. В ходе этой встречи были обсуждены возможные направления регионального сотрудничества. Отношения и сотрудничество между нашей страной и Иркутской областью имеют традиционную, дружескую и давнюю историю. На протяжении многих лет Монголия является стратегическим партнером Иркутской области и входит в число ведущих торговых партнеров региона».
Фото: montsame.mn
В начале встречи губернатор Игорь Кобзев поблагодарил председателя ВГХ за приезд в Иркутскую область и выразил удовлетворение расширением сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры, образования и сельского хозяйства.
Он также изложил свои предложения по дальнейшему сотрудничеству в области увеличения экспорта продуктов питания, добычи полезных ископаемых, туризма, кашемира и сырья.
В свою очередь спикер парламента Занданшатар Гомбожав сказал: «В марте этого года, после визита губернатора Иркутской области в Монголию, в Улан-Удэ состоялось заседание подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. В ходе этой встречи были обсуждены возможные направления регионального сотрудничества. Отношения и сотрудничество между нашей страной и Иркутской областью имеют традиционную, дружескую и давнюю историю. На протяжении многих лет Монголия является стратегическим партнером Иркутской области и входит в число ведущих торговых партнеров региона».
Фото: montsame.mn