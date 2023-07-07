Общество 07.07.2023 в 10:10
Факт опрокидывания катамаранов на реке Снежная проверяют следователи
Перевернулись четыре катамарана с 8 туристами, трое спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной
Текст: Номер один
В Иркутской области накануне вечером на реке Снежная перевернулись четыре катамарана с 8 туристами. Три человека спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организованы поиски пропавших туристов.
Фото: pixabay.com
По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организованы поиски пропавших туристов.
Фото: pixabay.com
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