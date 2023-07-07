Общество 07.07.2023 в 12:42

«Одного ребенка увезли на скорой»

В Новосибирске три отряда детей попали на карантин в детском лагере
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Текст: Номер один
«Одного ребенка увезли на скорой»
В Новосибирске детский лагерь закрыли на карантин: всех местных отправили по домам, но три отряда остались в корпусах. За закрытыми воротами - около сотни детей, прибывших на отдых из Луганской народной республики. Ребят отправят родителям только по окончании карантина. Официальной информации о том, чем болеют дети, никто не дает. Родители выдали два варианта: чесотка и энтеровирус.

Объявили карантин на 10 дней

Две недели назад 13-летняя дочка Варвары* приехала на отдых в лагерь «Зеленая республика», который находится в Заельцовском районе в Новосибирске.

- 23 июня дочка поехала в лагерь. Днем 3 июля нам позвонили и попросили ее забрать: в лагере объявили карантин. Нам сначала выдали такую версию: беда с коммуникациями - сломался насос, а без воды в лагере никак. А когда забирали детей, выяснилось, что у некоторых из них обнаружили чесотку. Мы подумали, что это и есть настоящая причина карантина, но теперь родителям ребят, и нам в том числе, звонят из поликлиники - опрашивают, есть ли признаки энтеровируса, - рассказала КП-Новосибирск Варвара.

Дочь женщины ничем не заболела. Врачи же спрашивали про признаки ОРВИ и энтеровирусной инфекции - понос, рвота, температура, кожная сыпь. Оказалось, лагерь закрыли на карантин на 10 дней, вывезли 3, 4 и 9-й отряды - 74 ребенка. Еще одного ребенка увезли на скорой.

− Скорую вызывали из-за появления у ребенка симптомов ОРВИ. В соответствии с порядком действий при жалобах на самочувствие сотрудники лагеря вызывают врача, − объяснили КП-Новосибирск в минздраве.

У ребенка наверняка взяли анализы, чтобы определить вирус, но официально диагноз не объявляют - запрещено законом.

Дети болеют, их не выпускают из лагеря

На ту же смену в «Зеленую республику» прибыли отдыхать ребята из ЛНР. Но их домой не отправили. Более того, дети, по словам родителей, пробудут «на отдыхе» дольше положенного срока, ведь карантин дольше смены. Почему такое разное отношение к ребятам из Новосибирска и Луганска - официально не говорят, но предположительно это связано с тем, каким образом детям придется добираться домой. Дальний путь поездом - это риск для самих ребятишек, если они заболели, да и для других людей. Возможно, поэтому около 100 школьников остались в лагере, где гуляет вирус.

- Моя дочка приехала в Новосибирск из Луганской народной республики по путевке с 16 июня по 6 июля. Она сейчас в лагере, а я дома, - поделилась с КП-Новосибирск мама девочки, оставшейся за закрытыми воротами «Зеленой республики». - Дочь говорит, что дети болеют, температурят. Местных распустили домой, а наших держат там и не отпускают в назначенный срок. В лагере осталось около 100 детей из ЛНР. Карантин объявлен до 15 июля. Больные дети изолированы от здоровых, некоторые находятся в больницах. Одну девочку точно увезли на скорой. ОРВИ не у всех, есть дети с инфекцией, с какой конкретно - не говорят. Сообщили, что не имеют права разглашать диагнозы, только индивидуально. Но мы, родители, подозреваем, что речь идет о вирусе Коксаки - энтеровирусе, который вызывает и температуру, и рвоту, и понос.

Родители детей заключали договоры на путевки с Центром детского, семейного отдыха и оздоровления «Всеканикулы» при министерстве труда и соцразвития Новосибирской области. Там пообещали вернуть деньги, но с перерасчетом для тех, кто покупал путевки за свой счет, часть же путевок была для льготников.

КП-Новосибирск попыталась связаться с представителями Центра детского, семейного отдыха и оздоровления «Всеканикулы», в состав которого входит «Зеленая Республика». Директор организации отказалась комментировать ситуацию, перенаправив в министерство труда и социального развития Новосибирской области. Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в ведомство.

Фото: Предоставлено родителями
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