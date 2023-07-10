В Бурятии вынесен приговор женщине, убившей пожилого отца

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 30-летней жительнице Бурятии, признанной виновной в убийстве своего отца, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 24 апреля нынешнего года вечером женщина с мужем и пожилым отцом употребляли спиртные напитки у себя в квартире в городе Бабушкине. Позже муж ушел в другую комнату, где стал усыплять детей. В это время между пьяными родственниками на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. В ходе нее женщина дважды ударила металлическим ковшом по лицу отца, а затем схватила кухонный нож и нанесла клинком удар ему в грудь. От полученных повреждений 68-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Женщине в качестве основного назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, отбывание которого отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: pixabay.com