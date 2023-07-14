Общество 14.07.2023 в 16:53

«С братом прятался под деревом»

В Новосибирской области подростка убило молнией во время грозы
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Текст: Номер один
«С братом прятался под деревом»
В Новосибирской области 16-летнего парня убило молнией во время грозы, а его брат попал в больницу. ЧП произошло днем 13 июля в деревне Александровка Болотинского района.

- Мальчик — хороший, всего в семье пять детей, подросток, который погиб, был под опекой у них. У него умерла мама, а ее сестра забрала к себе ребенка. То есть, она ему выходила теткой. Семья работящая, у них огромное хозяйство, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

13 июля парень вместе с 13-летнем братом (родным ребенком из этой семьи – ред.) пасли коров. Около полудня началась гроза. Гром, молния… Ребята спрятались под деревом. Именно в него и ударила молния.

- На стволе дерева царапина даже осталась. Его брата тоже задело, но он сейчас в больнице. Говорят, что он находится на обследовании. Ему ставят капельницы, - говорят местные.

По словам жителей деревни, ребят обнаружил после ливня один из братьев. Он поехал на поле и увидел лежащих под деревом подростков.

В СКР начали проверку:

- На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрического тока. Находившийся там же, 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу, с аналогичными травмами, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Похороны погибшего школьника прошли сегодня 14 июля.

Фото: Ксения Тимофеева/соцсети
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