Полюбил с первого взгляда

Если кто-то разуверился в романтике и рассказах о роковой любви, то эта история для вас. Заядлый путешественник из Словакии Мариан Иванчик и думать когда-то не мог, что повстречает любовь всей своей жизни в 6 тыс. километров от дома в вагоне поезда. Чувства вспыхнули с первого взгляда. Уже через несколько секунд он сказал незнакомой проводнице поезда: «Я тебя люблю, ты моя. Ты будешь моей женой». Избранницей художника и музыканта из Европы стала жительница Улан-Удэ Дулма. И даже спустя 15 лет брака их чувства не остыли.Начиная с подросткового возраста, Мариан, будучи родом из маленькой деревушки в Словакии, всегда рвался увидеть мир. Для него быть запертым в одном месте, селе или городе было невыносимо. Особенно душили города. Поэтому сразу после получения профессии столяра Иванчик рванул в путешествие.- Я родился в деревне Вышны-Жипов, это восточная часть Словакии. Мои родители были фермерами. В 20 лет я на велосипеде проехал пол-Европы. Потом ходил по горам. Большие горы – в Румынии, Норвегии, Скандинавии - все прошел. Через Карпаты. Иногда мы путешествовали с братом, иногда я в одиночку. В Европе сплошная индустриализация. Бетонные коробки и асфальт. А мне так хотелось романтики! Посмотреть на дикую природу, на людей, которые живут в таких краях, - делится Марианн.Путешественник рассказывает, что направился на Восток «искать диких людей». Посетил Карелию, Воркуту, побывал в Ненецком автономном округе, Якутске, Забайкалье, Улан-Удэ, Монголии. В некоторых местах задерживался и даже жил какое-то время. А потом снова в путь в поисках приключений. Мариан кроме родного языка владеет английским и хорошо говорит по-русски, хотя с заметным акцентом и иногда путая слова.- В Европе мне так не хватало «дикости», свободы, я люблю свободу и когда можно ходить по земле, а не по асфальту среди бетонных коробок. Когда можно, где хочешь - развести костер, где хочешь -гулять, любоваться природой.Россия особенно полюбилась путешественнику, несмотря на ее суровый климат. Правда, уезжая в далекую страну, он наслушался немало предупреждений и предрассудков от своих земляков, которые всячески отговаривали Мариана от опасной поездки.- Я три раза был в России. Хотя мне говорили, что лучше туда не ехать. Там небезопасно, надо быть осторожным, могут отнять деньги, ограбить. Там люди страшные. Мне ничего такого не показалось. Меня всегда здесь гостеприимно встречали. И, конечно, никто у меня ничего ни разу не своровал, - смеется Мариан.Мариан признается, что когда знакомые узнают, как много он путешествует, то удивляются. Спрашивают: «Где ты берешь так много денег?». Путешественник признается, что часто путешествовал автостопом или на велосипеде. А деньги на еду зарабатывал музыкой.- Было такое, что я ехал, останавливался на площадях, где играл на гитаре и пел песни. Боба Дилана пел, наши словацкие национальные песни, например. Сыграл свои любимые песни, получил деньги и улыбки прохожих, поднял им настроение тоже. Чтобы путешествовать, много денег не нужно, - считает Мариан.С ночлегом тоже всегда помогали добрые люди. Куда бы ни приезжал путешественник, его встречали тепло.- Если у тебя хорошая энергетика, настрой, то люди хотят общаться с такими. Мне в путешествиях не были страшны ни снег, ни дождь, ни холод. Каждый день новый город, новые ощущения, это все так интересно! И везде меня встречали с улыбкой. Я не встречал плохих людей ни разу, - уверяет Мариан.В этом плане Федор Конюхов является для Мариана кумиром. Он следит за его путешествиями и восхищается им.Со своей будущей женой Мариан познакомился в поезде на Транссибирской железнодорожной магистрали. Дулма тогда была студенткой, работала в поезде проводницей.- Мне глаза понравились. Глаза хорошие. А глаза – это зеркало души. И энергетику я уловил. Сразу сказал: «Будешь моей женой», - вспоминает наш собеседник.Сама Дулма с улыбкой вспоминает те же самые события. Ей тогда показалось, что иностранец и выглядел, и вел себя странно. И она ответила отказом на ухаживания случайного пассажира.- Он сразу говорит: «Я тебя люблю, ты моя». Потом все хотел мне помочь в поезде с моей работой. Я просила, что не нужно, а то начальник будет ругать. Иностранцам я тогда не доверяла. Он тогда был еще без бороды, но с косичкой и серьгой в ухе. Похож на хиппи. Всерьез его не восприняла. Отвечала: «Нет, мы просто друзья».Но заядлого путешественника такой категоричный настрой не отпугнул, он записал все контакты девушки. И потом трижды наведывался к ней в гости, пока она не сказала заветное «да».Потом пара 11 лет прожила в Англии. У них родились двое детей, мальчик и девочка. Сейчас им семь и восемь лет.Проживая в Европе, Мариан оттачивал свои навыки столяра-резчика. Изготавливал мебель, предметы интерьера, сувениры из дерева. Модный хенд мейд да еще из натурального дерева имел большой успех в Англии. Заказов было столько, что мастер не успевал их выполнять. Однако степи, горы, поля, дикая природа снова позвали к себе. Супруги решили вернуться в Улан-Удэ, где их уже ждал домик, который они построили несколько лет назад в Нур-Селении.С августа прошлого года семья живет в Бурятии. Мариану здесь нравится. И даже суровая сибирская зима не стала шоком.- Зимой холодно, конечно. Но ничего страшного, можно пережить. Но, если честно, иногда бывает такой мороз, что ничего невозможно делать, - делится Мариан.Семья счастлива, что наконец-то они живут на своей земле в своем доме. Когда-то это казалось недостижимой мечтой.- В Англии, чтобы купить свой дом с участком, нужны огромные деньги, кредиты. Но жить в квартире, в бетонной коробке, я никогда не хотел. Мне нравится дерево. И все, что с ним связано. Это самый лучший природный материал. Рады, что у нас теперь есть такой дом, - говорит новый житель республики.Дети, Игорь и Мира, отнеслись к переезду с радостью. Им тоже нравится и свой дом, и огород, а главное, возможность много-много путешествовать. Семья часто садится в свою старенькую «Тойоту Филдер» и колесит по Бурятии. Конечно, зачастую бывают на Байкале.- В Европе большинство людей проводят выходные в торговых центрах, занимаются шопингом. Мне не нравится такое времяпровождение, я люблю путешествовать, люблю просторы и природу. В Англии много машин, воздух грязный. Даже погулять негде. Парки – это маленькие квадратики с зеленью, где очень много людей. Здесь простор, чистый воздух, свобода и такая красивая природа. Мне очень нравится и Бурятия, и ее жители, - говорит Мариан.Но вот в доходах семья потеряла. Несмотря на золотые руки столяра, в Бурятии покупать изделия из дерева не спешат. Из-за этого Мариану пришлось заняться строительством домов. Сейчас он вместе с партнером строит по канадской технологии деревянные дома, срубы. Это стало основным источником дохода. В свободное время кроме путешествий Мариан рисует, занимается музыкой. Дочь пошла по его стопам – Мира тоже обожает рисовать.- Я хотел бы построить мастерскую, чтобы зимой, когда дома не строят, рисовать, заниматься резьбой по дереву. Хотел бы рисовать бурятские пейзажи, животных, степи.Маленькие Игорь и Мира знают английский, русский, словацкий. Но сейчас они начали осваивать еще и бурятский. И, как и родители, обожают путешествовать.- Когда приезжаем на Байкал, дети сразу открывают двери машины и ныряют в озеро. На Алханае тоже купались в ледяной воде, не хотели выходить. Люди говорят, мол, ваши дети еще более закаленные, чем наши сибирские, - улыбается Мариан. – Им ничего не надо. Футболка, шорты. Они привыкли к дождю, снегу. Им здесь тепло, даже жарко.Но, конечно, некоторые моменты для приезжего из Европы непривычны. По мнению Мариана, водители в Бурятии слишком нервные и торопливые.- Спешат. Подрезают. Кричат. В Европе более толерантные водители.А еще его шокирует то, что на природе слишком много мусора.- Много мусора на природе, на Байкале. В деревнях. Сердце болит, когда вижу все это. В Европе так не делают, там огромные штрафы за такое. Еще я заметил, что славянские народы, поляки, чехословаки или жители России, ведут себя порой менее интеллигентно в общественных местах. Громко включают музыку, пьют пиво, кричат. В Англии так не делают. Спрашивают сначала: «Не мешает ли вам музыка?». На природе там молчат, созерцают, любуются видами. В Бурятии на природе шумят и громко отдыхают.Для того, чтобы привлечь внимание жителей к проблеме замусоривания Байкала, Мариан согласился на предложение экозащитника Чингиса Болотова сделать из дерева арт-объект «Омуль-экстремал». У гигантской рыбы - две половины. С одной стороны она выглядит как нормальная, а с другой покрыта мусором.- Я всегда за все экологические проекты. Рыбу мастерил пять дней. Глядя на нее, люди должны задуматься о природе и забирать мусор после отдыха.Сейчас семья мечтает купить дом на Байкале в каком-то уединенном местечке и уехать жить на лоне природы.- Я хочу чувствовать природу. Творить, рисовать, делать скульптуры. Жить подальше от людей. От суеты и шума. На природе другая энергетика. Когда ты долго живешь на природе, то становишься другим человеком. Надеюсь, наша мечта скоро сбудется!Фото: из личного архива М. Иванчик