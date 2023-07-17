Общество 17.07.2023 в 09:31

Несколько лесных пожаров возникли в Бурятии из-за сухих гроз

Большинство возгораний уже ликвидировано
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Текст: Константин Воронов
Несколько лесных пожаров возникли в Бурятии из-за сухих гроз
За прошедшие сутки в Бурятии возникли четыре лесных пожара – два в Хоринском районе, один в Селенгинском и еще один на территории городского лесничества Улан-Удэ.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, пожар на территории городского лесничества возник из-за неосторожного обращения с огнем, причиной остальных возгораний стала сухая гроза.

Также проводилось тушение пожаров, возникших ранее в Кабанском и Прибайкальском районах.

«На тушении работал 121 сотрудник из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,7га. На утро 17 июля продолжаются работы по тушению одного лесного пожара в Селенгинском районе. Остальные возгорания ликвидированы», - сообщили в РАЛХе.

Фото: «Номер один»
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