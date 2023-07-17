Несколько лесных пожаров возникли в Бурятии из-за сухих гроз

За прошедшие сутки в Бурятии возникли четыре лесных пожара – два в Хоринском районе, один в Селенгинском и еще один на территории городского лесничества Улан-Удэ.Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, пожар на территории городского лесничества возник из-за неосторожного обращения с огнем, причиной остальных возгораний стала сухая гроза.Также проводилось тушение пожаров, возникших ранее в Кабанском и Прибайкальском районах.«На тушении работал 121 сотрудник из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 18 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 2,7га. На утро 17 июля продолжаются работы по тушению одного лесного пожара в Селенгинском районе. Остальные возгорания ликвидированы», - сообщили в РАЛХе.Фото: «Номер один»