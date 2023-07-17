Общество 17.07.2023 в 11:04

В Бурятии прогнозируют дожди

На республику надвигается непогода из Монголии
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии прогнозируют дожди
На южных реках Бурятии три дня назад начался спад уровня воды. Напомним, повышение уровня там наблюдалось с начала месяца. Сейчас спад дошел до Улан-Удэ. В улан-удэнском СНТ «Судостроитель» остался дом, где вода стоит слоем пять сантиметров выше пола. Это единственный дом в республике, подтопленный на данный момент.

Но прогноз синоптиков говорит о циклоне из Монголии, который скоро принесет новые дожди на юг Бурятии. Впрочем, интенсивность циклона пока не ясна.

В восьми районах республики в последнее время ввели режим повышенной готовности. А в Бичурском районе продолжает действовать режим ЧС. В районе подтопило 44 участка, но сегодня вода отступила, прошла необходимая дезинфекция. Вероятно, вскоре режим ЧС будет снят.

В Улан-Удэ, Тарбагатайском районе и других местах проводилась отсыпка, обвалование нужных мест.

Что касается Байкала, куда уходит вода из рек республики, то его уровень находится пока в нормальном состоянии. Как отмечают спасатели, подмывов берегов, угрожающих селам, не отмечается.

Фото: «Номер один»
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