В Бурятии прогнозируют дожди

На южных реках Бурятии три дня назад начался спад уровня воды. Напомним, повышение уровня там наблюдалось с начала месяца. Сейчас спад дошел до Улан-Удэ. В улан-удэнском СНТ «Судостроитель» остался дом, где вода стоит слоем пять сантиметров выше пола. Это единственный дом в республике, подтопленный на данный момент.Но прогноз синоптиков говорит о циклоне из Монголии, который скоро принесет новые дожди на юг Бурятии. Впрочем, интенсивность циклона пока не ясна.В восьми районах республики в последнее время ввели режим повышенной готовности. А в Бичурском районе продолжает действовать режим ЧС. В районе подтопило 44 участка, но сегодня вода отступила, прошла необходимая дезинфекция. Вероятно, вскоре режим ЧС будет снят.В Улан-Удэ, Тарбагатайском районе и других местах проводилась отсыпка, обвалование нужных мест.Что касается Байкала, куда уходит вода из рек республики, то его уровень находится пока в нормальном состоянии. Как отмечают спасатели, подмывов берегов, угрожающих селам, не отмечается.Фото: «Номер один»