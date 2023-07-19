Почетный донор из Бурятии погиб в ходе спецоперации

Уроженец Тункинского района Бурятии, гвардии рядовой Владимир Даридаев погиб в ходе специальной военной операции на территории Донбасса. Об этом сообщает паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии».Владимир Даридаев родился 27 февраля 1974 в селе Монды в многодетной семье третьим ребёнком. Учился в Мондинской средней школе, затем служил в армии. Окончив службу, работал в родной школе охранником. После заключил контракт с военной частью Погранзаставы.В 2012 году Владимир Даридаев переехал в Улан-Удэ. До 2019 года работал в «Стройдоме», а затем на в ЛВРЗ. Все эти годы он был почётным донором, его редкая группа крови спасла жизни многим людям.Владимира Даридаева мобилизовали 28 сентября 2022 года. Через месяц учебки он направился в зону СВО.«Владимир с детства был очень добрым, отзывчивым человеком, заботливым сыном, хорошим другом, прекрасным и любящим мужем и отцом. У него остались жена и две дочери, родные сестры и братья, племянники. Владимир навсегда останется в наших сердцах и в памяти родных и близких отважным сыном Тункинской долины!», - сообщают в паблике.Церемония прощания с Владимиром Даридаевым состоится 20 июля в селе Поселье Иволгинского района (ул. Гражданская, 8а с 12.00 по 16.00).Фото: со страницы «Мемориала памяти военным из Бурятии» ВКонтакте