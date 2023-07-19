Власти Улан-Удэ рассказали о сложностях при ремонте коллектора на ул. Ключевской

Сегодня из-за осложненных условий ликвидации аварии на канализационном коллекторе по ул. Ключевская власти Улан-Удэ решили ввести режим повышенной готовности. Это позволит использовать аварийный запас материалов, который находится на балансе администрации города, для ликвидации аварии, сообщили в МУП «Водоканал».Уже пятые сутки в круглосуточном режиме специалисты «Водоканала» восстанавливают аварийный участок трубопровода на ул. Ключевская. В работах задействованы 25 человек и 13 единиц спецтхеники. Сотрудники предприятия уже заменили более 51 метра трубопровода, а также отремонтировали канализационный колодец.«Несмотря на проведение масштабных работ по установке новой распределительной канализационной камеры, которая принимает и направляет сточные воды с ближайших жилых домов, сохраняется риск дальнейшего разрушения коллектора. По словам специалистов, осложнили процесс ликвидации аварии высокий износ канализационного коллектора, глубина его залегания - порядка 9 метров, песчаный грунт и близкое расположение котлована рядом с трамвайными путями», - рассказали в мэрии города.Власти подчеркнули, что ремонт коллектора идет без отключения холодной воды.Фото: мэрия Улан-Удэ