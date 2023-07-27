Жители Улан-Удэ не поделили «поляну»

Вражда между домами 71 и 73 на улице Тобольской в Улан-Удэ разгорелась несколько лет назад. Еще во времена пандемии COVID-19 участок, прилегавший к детской игровой площадке, группа жильцов присвоила для импровизированной парковки. С тех пор там, где раньше росли зеленые насаждения, машины паркуются ежедневно. Мнения на этот счет остальных жильцов никто не спросил.На местной детской площадке есть современные игровые и спортивные комплексы. По периметру детской зоны раньше росли кусты, цветы и деревья. Вся территория была огорожена металлическим заборчиком. Но в один день часть его пропала. Оградку на углу, оберегавшую «зеленую зону», спилили. После чего на лужайке стали парковаться соседские машины.- Несколько жильцов третьего подъезда, предположительно семьи, «приватизировали» этот угол под свою личную парковку. Потому что данный кусок земли находится ближе всего к их двери. Можно сказать, прямо под окнами. Им просто удобно поставить машины там и сразу юркнуть в дом. Эгоизм, что сказать, - жалуется житель дома Николай Алексеев.Кто пригласил сварщика, срезавшего часть ограды, до сих пор неизвестно.- Я много раз писал письма и обращения, но результатов совсем никаких. Обращался в администрацию района и города, в прокуратуру, в ЖЭУ №20 и ОНФ, - говорит Николай.Алексеев даже написал письмо мэру города Игорю Шутенкову с просьбой восстановить справедливость и вернуть участок с зелеными насаждениями. Смог собрать 20 подписей от жильцов своего двора с призывом: «Просим вернуть детям их законное игровое пространство и восстановить зеленые насаждения в прежнем виде». Но и это тоже не помогло.На сообщение о несанкционированной стоянке стали поступать однотипные ответы. Первый – от администрации Октябрьского района.«Данная территория является придомовой, земельные участки поставлены на кадастровый учет и являются общедолевой собственностью всех собственников указанных многоквартирных домов. Решения по каким-либо мероприятиям на них принимаются большинством голосов собственников помещений», - сообщили в администрации Октябрьского района.После чего администрация направило письмо в адрес Жилищного участка №20 (ЖУ) об ограничении заезда на машинах в «зеленую зону». Знак быстро установили. Теперь остановка в той части запрещена. Но это нисколько не мешает нескольким автовладельцам по-прежнему парковаться в спорном месте.- Мы там знак поставили, что остановка запрещена. Пытались с людьми беседовать, но необходимо проводить общее собрание. Единственное, что можем сказать, для установки ограждения необходимо рассмотреть вопрос на общем собрании собственников. Чтобы люди решили этот вопрос самостоятельно. Если они примут решение, что необходимо восстановить оградку, мы это сделаем. В любом случае за счет жильцов, - ответили нашей редакции в ЖУ №20.На днях мы лично убедились в том, что машины, которые парковались там несколько лет назад, делают это до сих пор. Черная «Тойота» стояла на углу территории с самого утра. Ближе к вечеру вернулся и белый автомобиль. В какой-то момент мы тоже попытались поставить там свое авто в рамках эксперимента, после чего из окна начала кричать женщина: «Вы что делаете?! Это моя земля!».Стоит также отметить, что заасфальтированных разрешенных парковочных мест вдоль двора более чем достаточно. Половина из них и вовсе пустовала.Фото: «Номер один»