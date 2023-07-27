Общество 27.07.2023 в 17:28

Вертолеты У-УАЗ представят на форуме «Россия-Африка»

Всего там выставляются пять винтокрылых машин производства «Вертолетов России»
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Вертолеты У-УАЗ представят на форуме «Россия-Африка»
Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) презентует на Втором международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка» санитарные, офшорные, транспортные и VIP-вертолеты – все пять винтокрылых машин. Участники и гости мероприятия, которое пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге, смогут увидеть эти машины в составе статической экспозиции холдинга, сообщили в его пресс-службе.

Помимо поставок вертолетной техники холдинг ведет работу по созданию на территории африканских стран сервисных центров и формированию складов запасных частей, необходимых для поддержания эксплуатационной годности машин.

«С Африкой нас связывает давнее и прочное сотрудничество. Российские вертолеты с самой лучшей стороны зарекомендовали себя на континенте, показывая исключительную надежность при эксплуатации даже в экстремальных климатических условиях, — отметил первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев. — Сегодня мы продолжаем развивать взаимоотношения с африканскими партнерами, реализуем новые комплексные проекты».

Среди экспозиции есть вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода. Новейший Ми-171А3 предназначен для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, проведения в открытом море поисково-спасательных операций. Вертолет обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе и соответствует всем стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). При максимальной взлетной массе 13 тонн эта машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров.

Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ (У-УАЗ) – современные модификации знаменитой на весь мир «восьмерки». По всему Африканскому континенту активно эксплуатируются машины семейства Ми-8/17. Они давно доказали свою надежность, практичность и универсальность на пространствах Африки. Эти вертолеты могут доставить грузы и пассажиров в самые отдаленные населенные пункты на протяженных территориях африканских стран. Конструкция и оборудование вертолетов Ми-8МТВ-1 и Ми-8АМТ позволяет эксплуатировать их с неподготовленных площадок.

Фото: «Вертолеты России»
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Россия Африка связи У-УАЗ

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