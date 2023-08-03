Срок возврата качественного товара

Вопрос: «В какой срок можно вернуть качественный товар?»

Бато Бимбаевич Ц.

Если покупка в обычном магазине

Непродовольственный товар надлежащего качества можно вернуть при соблюдении таких условий:

1.Товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

2. После покупки прошло не более 14 дней.

3. Товар не использован, сохранен его товарный вид, пломбы, ярлыки.

4. Есть доказательства покупки у конкретного продавца.

5. На момент обращения в продаже нет аналога и обмен невозможен.

Важно знать, что продукты по таким правилам возвращать и менять нельзя.

Если товар купили дистанционно

Возврат возможен:

- в любое время до передачи товара;

- в течение 7 дней после передачи товара без объяснения причин;

- в течение 3 месяцев с момента передачи товара, если при доставке не предоставлена информация о правилах возврата.

Перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат обмену или возврату, есть в постановлении Правительства от 31.12.2020 № 2463.