Общество 03.08.2023 в 15:52

В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю

Ее подельник подкреплял требование отдать деньги ударами топора и полена по мужчине
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Текст: Номер один
В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Бабушкина, подозреваемых в разбойном нападении. Одна из них – 19-летняя племянница потерпевшего, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что 8 июля девушка предложила своему приятелю похитить деньги у 37-летнего родственника: тот днем ранее получил пенсию и большую ее часть уже пропил. Нетрезвого знакомого горожанка попросила при необходимости оказать силовое воздействие. Вечером подельники нагрянули к жертве, однако входную дверь хозяин не открыл. Тогда 42-летний злоумышленник разбил кулаком стеклопакет, и через оконный проем пробрался в дом.

Впустив спутницу, он схватил попавшийся на глаза в жилище топор, обухом которого без объяснений ударил по голове лежащего на диване владельца. Девушка тем временем потребовала передачи денег. Поскольку ожидаемой реакции не последовало, злоумышленник нанес еще один удар, а когда хозяин встал и попытался ответить непрошенному гостю, похитил из кармана его кофты сотовый телефон. Затем в ход пошло взятое фигурантом с печи полено.

Помещение подозреваемые покинули только после того, как соучастница нашла деньги - 4 тысячи рублей в барсетке.

Отметим, о происшедшем потерпевший, сам ранее неоднократно судимый, заявил в полицию спустя неделю. Уже вскоре злоумышленники были задержаны.

Выяснилось, что девушка инициировала нападение на родственника, чтобы, получив деньги, обзавестись новыми вещами, что в результате и сделала. Похищенный телефон, который ее подельник планировал реализовать, полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.

Фото: pixabay.com
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