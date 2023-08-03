В Бурятии 19-летняя племянница организовала разбой на дядю

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Бабушкина, подозреваемых в разбойном нападении. Одна из них – 19-летняя племянница потерпевшего, сообщили в республиканском МВД.Установлено, что 8 июля девушка предложила своему приятелю похитить деньги у 37-летнего родственника: тот днем ранее получил пенсию и большую ее часть уже пропил. Нетрезвого знакомого горожанка попросила при необходимости оказать силовое воздействие. Вечером подельники нагрянули к жертве, однако входную дверь хозяин не открыл. Тогда 42-летний злоумышленник разбил кулаком стеклопакет, и через оконный проем пробрался в дом.Впустив спутницу, он схватил попавшийся на глаза в жилище топор, обухом которого без объяснений ударил по голове лежащего на диване владельца. Девушка тем временем потребовала передачи денег. Поскольку ожидаемой реакции не последовало, злоумышленник нанес еще один удар, а когда хозяин встал и попытался ответить непрошенному гостю, похитил из кармана его кофты сотовый телефон. Затем в ход пошло взятое фигурантом с печи полено.Помещение подозреваемые покинули только после того, как соучастница нашла деньги - 4 тысячи рублей в барсетке.Отметим, о происшедшем потерпевший, сам ранее неоднократно судимый, заявил в полицию спустя неделю. Уже вскоре злоумышленники были задержаны.Выяснилось, что девушка инициировала нападение на родственника, чтобы, получив деньги, обзавестись новыми вещами, что в результате и сделала. Похищенный телефон, который ее подельник планировал реализовать, полицейские изъяли.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.Фото: pixabay.com