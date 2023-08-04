В Улан-Удэ водитель «Камри» ухитрился сзади ударить «Приус»

В Улан-Удэ ночью 38-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя в направлении поселка Исток в районе улицы Покровская совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Приус» под управлением 29-летнего водителя.В результате ДТП травмы получила 59-летняя пассажир автомобиля «Тойота Камри», женщина госпитализирована в БСМП, сообщили в республиканской ГИБДД.Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 341 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя с признаками опьянения. Зарегистрировано 38 аварий с механическими повреждениями машин.Фото: ГИБДД