Патриотический форум ProДФО и блиц-тренинг проекта «МедиаАкадемия» Дальний Восток прошел в Улан-Удэ

28-30 июля в Улан-Удэ прошли мероприятия проекта «МедиаАкадемия» Дальний Восток, реализуемого по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.Получить новые знания от федеральных и региональных экспертов и спикеров пришли более 300 сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, ФОИВов, журналистов, членов общественных организаций, организаций по работе с молодежью, учителей и представителей военно-патриотических организаций.По словам руководителя проекта «МедиаАкадемия: Дальний Восток» и дирекции информационных проектов ФОРСИ Алексея Бабкова, одной из главных задач форума является объяснить людям то, что происходит на СВО и рассказать, как помогают бойцам.- Наша главная цель – объединить всех вокруг СВО. Чего греха таить, сейчас половина мира, особенно западная его часть настроена против России, введены жесткие санкции. И для того, чтобы нам выжить и показать свою силу, необходимо объединить общество внутри нашей страны и если мы это делаем, то мы побеждаем, - поделился он.В первый день перед участниками выступили: заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, глава Бурятии Алексей Цыденов, блогер, ведущий тг-канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» Юрий Подоляка, советник главы ДНР, ветеран боевых действий на Донбассе Игорь Кимаковский и другие.- Тема форума в Бурятии получила очень хороший отклик. Это говорит о том, что мы делаем правильные шаги на пути к единению общества в республике, - завершил Алексей Бабков.Участники могли смотреть прямую трансляцию первого дня форума на YouTube-канале infpol.ru, однако, сразу после окончания её заблокировали.Запись трансляции тренингов доступна на Rutube по ссылкам: