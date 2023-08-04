Общество 04.08.2023 в 14:15

Патриотический форум ProДФО и блиц-тренинг проекта «МедиаАкадемия» Дальний Восток прошел в Улан-Удэ

Трансляцию с первого дня форума заблокировали на YouTube
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Текст: Иван Иванов
Патриотический форум ProДФО и блиц-тренинг проекта «МедиаАкадемия» Дальний Восток прошел в Улан-Удэ
28-30 июля в Улан-Удэ прошли мероприятия проекта «МедиаАкадемия» Дальний Восток, реализуемого по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Получить новые знания от федеральных и региональных экспертов и спикеров пришли более 300 сотрудников пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, ФОИВов, журналистов, членов общественных организаций, организаций по работе с молодежью, учителей и представителей военно-патриотических организаций.

По словам руководителя проекта «МедиаАкадемия: Дальний Восток» и дирекции информационных проектов ФОРСИ Алексея Бабкова, одной из главных задач форума является объяснить людям то, что происходит на СВО и рассказать, как помогают бойцам.

- Наша главная цель – объединить всех вокруг СВО. Чего греха таить, сейчас половина мира, особенно западная его часть настроена против России, введены жесткие санкции. И для того, чтобы нам выжить и показать свою силу, необходимо объединить общество внутри нашей страны и если мы это делаем, то мы побеждаем, - поделился он.

В первый день перед участниками выступили: заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, глава Бурятии Алексей Цыденов, блогер, ведущий тг-канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» Юрий Подоляка, советник главы ДНР, ветеран боевых действий на Донбассе Игорь Кимаковский и другие.

- Тема форума в Бурятии получила очень хороший отклик. Это говорит о том, что мы делаем правильные шаги на пути к единению общества в республике, - завершил Алексей Бабков.

Участники могли смотреть прямую трансляцию первого дня форума на YouTube-канале infpol.ru, однако, сразу после окончания её заблокировали.

Запись трансляции тренингов доступна на Rutube по ссылкам:

https://rutube.ru/video/0d720ab969cae5000d1b157b85726e90/
https://rutube.ru/video/a26590109ca1986f6c4f7d92c9bc0f49/
https://rutube.ru/video/efcd18349c24358a0ff2dd0128aedb56/
https://rutube.ru/video/21f89589ae31652b424f315c3d8f20f4/
https://rutube.ru/video/9b935ce0bdf87dfc9001dbdd7fc2f4f1/
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