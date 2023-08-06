Бурятский и московский фонды не поделили 27 млн рублей

Фонд содействия развития Республики Бурятия «Патриот» оказался в очень неприятной ситуации. Он стал ответчиком по многомиллионному иску от московского благотворительного фонда «Дети наши». Москвичи потребовали вернуть им 26,8 млн рублей. По итогам судебного разбирательства бурятский «Патриот» проиграл и Фемида постановила, что он должен вернуть указанную сумму.Фонд «Дети наши» с 2006 года занимается проблемой сиротства. Фонду жертвуют деньги неравнодушные люди, организации, а он помогает воспитанникам и выпускникам детских домов в социальной адаптации, в подготовке к самостоятельной жизни, развивает в России инфраструктуру благотворительного сектора, ведет другую профильную работу.Примерно год назад главный бухгалтер московского фонда заявила, что ее обокрали. Августовским утром, как утверждала женщина, у нее похитили ноутбук с доступом к банковскому личному кабинету фонда, токен с электронной подписью генерального директора и личный мобильный телефон.Через несколько часов в банк поступил запрос на совершение перевода нескольких крупных сумм со счета фонда «Дети наши» на счет бурятского фонда «Патриот».В «Детях наших» потом говорили, что банком сделан проверочный запрос на сотовый номер главбуха и получено подтверждение. В результате деньги перевели. Всего платежных поручений было пять.Позже в этот же день, когда переводы уже состоялись, фонд «Дети наши» обратился в ОМВД России по району Внуково города Москвы, где возбудили уголовное дело. А деньги москвичи попытались вернуть, вчинив судебный иск «Патриоту», получившему эти 26,8 млн рублей на свой счет.Москвичи посчитали данную сумму неосновательным обогащением фонда из Бурятии. Истец упирал на «отсутствие у него намерения осуществить благотворительную деятельность в виде перечисления денежных средств фонду «Патриот» и на то, что «какие-либо соглашения и договоры с ответчиком им не подписывались».Бурятский фонд возражал против удовлетворения требований «Детей наших». Среди прочего он заявил, что с истцом есть пять подписанных контрактов о благотворительном пожертвовании. Они подписаны за два дня до перечисления средств.Представитель «Патриота» пояснял, что оригиналы контрактов получены фондом в аэропорту от какого-то неизвестного лица – документы доставили посредством услуги авиаперевозки.«Спорные денежные средства фондом «Патриот» уже перечислены лицу, обратившемуся к нему за помощью», - пояснила в ходе процесса сторона «Патриота».Однако москвичи заявили на суде, что все пять контрактов, которые имел в виду «Патриот», являются… сфальсифицированными. Для проверки подлинности контрактов Фемида по ходатайству московского фонда назначила почерковедческую экспертизу.Эксперта попросили прояснить, действительно ли рукописные подписи в пяти контрактах о благотворительном пожертвовании, поставленные от имени ответственного должностного лица фонда «Дети наши», выполнены этим лицом? Или за него расписался кто-то другой?Оригиналы были изъяты в рамках уголовного дела, поэтому использовали копии.В июне 2023 года пришел ответ – подписи выполнены другим лицом. Эксперт нашел явные признаки подделки. Основания для признания заключения недостоверным доказательством у суда отсутствовали и Фемида провозгласила фальсификацию «автографов» доказанной.«Наличие оттиска печати истца на спорных контрактах не влияет на вывод суда об их фальсификации», - сказал суд. Почему фонд из Москвы не ходатайствовал также о проверке подлинности поставленных от его имени на контрактах печатей, осталось непонятным.Фактором, в какой-то мере сыгравшим в пользу москвичей, стало то, что «Дети наши» осуществляют свои программы в определенных регионах европейской части России, но не в Бурятии.По поводу прошлогодних событий в материалах констатировалось, что остаток на счетах фонда на 01.07.2022 составил 33,67 млн рублей, план поступления до конца года - 47,41 млн рублей. Все поступления за год составят 81,07 млн рублей, план расходования средств - 80,49 млн рублей.«Ее списание иному благотворительному фонду - Фонду содействия развития Республики Бурятия «Патриот» не было запланировано», - отметили в деле.Финальный вывод суда первой инстанции оказался таков – у истца отсутствовала воля истца на передачу ответчику денежных средств в благотворительных целях, а денежные средства в размере 26 776 900 рублей похищены у истца неустановленными лицами путем перечисления на счет бурятского «Патриота».С бурятской стороны, как упоминалось выше, присудили взыскать спорную сумму.Фонд «Патриот» известен в Бурятии давно. Его основная деятельность - помощь людям, которые столкнулись с трудностями. Одно из важных направлений - бесплатная юридическая помощь жителям республики. Это можно назвать правозащитной деятельностью.Ольга Занадворова, президент фонда «Патриот», в разговоре с «Номер один» сообщила, что фонд обязательно подаст апелляционную жалобу.- Считаем, что наш фонд – добросовестный приобретатель. Я получила эти контракты уже подписанными, и следом пошли деньги. У меня никаких подозрений не возникло, так как контракты были с их печатью, подписью. Кстати, печать не оспаривалась - только подпись, - говорит она.По мнению нашей собеседницы, не был соблюден досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Ведь рассматривался вопрос недействительности договоров между юрлицами. Она не согласна с тем, что судья отклонила этот довод.Недоумение у фонда вызвало упоминание судом уголовного дела, которое еще не рассмотрено в московском суде - не совсем ясно, закончено ли вообще там расследование, есть ли обвинительное заключение или расследование будут прекращать?2,8 млн из 26,8 млн «Патриот» успел перечислить на помощь одному жителю республики по его заявлению. А потом из Москвы поступил звонок, что «Детей наших» обокрали и т. д. «Остальное арестовано судом до окончания следствия по уголовному делу.- Если даже суд апелляционной инстанции скажет нашему фонду вернуть, то я не смогу этого сделать из-за наложенного на деньги ареста, - говорит Ольга Занадворова.Она считает, что московский фонд мог бы и снизить размер своих требований на 2,8 млн рублей, которые пошли на помощь жителю республики (в мае 2023 он, увы, все равно умер).В «Патриоте» на 100 процентов уверены, что моменты истории вокруг 26,8 млн рублей можно было обсудить с фондом «Дети наши» до суда и все урегулировать в претензионном порядке. Сопроводив все полагающимися документами.- Чтобы я в налоговой могла показать их, объяснить, что переводы, оказывается, были нелегитимными, поэтому отправила назад. Я же не могу потом в налоговой сослаться на телефонный звонок из Москвы с просьбой вернуть деньги, - говорит наша собеседница.Хотя и тогда, конечно, возникло бы затруднение с отправкой, так как, повторим, в августе того года средства фициально арестованы.Процесс, который сейчас образовался вокруг известного фонда Бурятии, можно отнести к числу самых диковинных разбирательств в республике.Фото: «Номер один»