Общество 04.08.2023 в 16:41

В Монголии продолжаются раскопки гробницы периода Сяньби

Возраст захоронения может составлять примерно 1900 лет
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В Монголии продолжаются раскопки гробницы периода Сяньби
В окрестностях сомона Хонгор аймака Дархан-Уул были обнаружены гробницы хаанов и знати древнемонгольской племени Сяньби, которые жили на территории Внутренней Монголии.

Исследовательская группа факультета истории и археологии университета «Улан-Батор» во главе с доктором Т.Идэрхангай обнаружила гробницу, возраст которой может составлять примерно 1900 лет.

В частности, в 2019 году группа археологов во главе с доктором Идэрхангай, впервые зарегистрировала и задокументировала 18 погребальных памятников у западного подножия горы Говил. В результате в 2021 году были начаты первые раскопки, и было установлено, что эти находки относятся к периоду Сяньби.

В июне 2022 года исследовательская группа раскопала две гробницы, в которых были обнаружены 28 артефактов. В этом году при поддержке администрации аймака и местных средств археологические раскопки продолжаются с 25 июня, сообщает МОНЦАМЭ.

Доктор факультета истории и археологии университета «Улан-Батор» Идэрхангай сказал: «На сегодняшний день в северной стороне гробницы находятся два захоронения знати, которые не тронуты (не раскопаны). У входа в гробницу были обнаружены останки двух человек в сидячем или полусидячем положении лицом к знати. Предполагаю, что они были слугами. Также найдены более 20 глиняных горшков, сосудов и останки животных».



Исследовательская группа отметила, что в ходе раскопок были обнаружены и найдены уникальные артефакты, не встречавшиеся ранее в Монголии, в том числе в истории народа Сяньби.

Это захоронение является вторым по величине захоронением в Монголии, относящимся к народу Сяньби, поэтому оно имеет историческое значение. Раскопки продолжаются, и в ближайшее время планируется представить результаты археологических раскопок этого года.

Фото: montsame.mn
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наука археология гробница

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