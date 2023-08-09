В Улан-Удэ жители Левобережья третий день живут без света

В столице Бурятии зафиксировали факты несвоевременной подачи электроснабжения на более чем 90 часов. В том числе социально значимому объекту – частному пансионату по улице Кабанская, сообщает Комитет городского хозяйства. Жители Левого берега лишились благ цивилизации после дождей.

Как объяснили в ведомстве, причина затягивания сроков подачи электроэнергии в том, что три подстанции, от которых были запитаны потребители, являются ведомственными. Их собственники несвоевременно производят работу по осмотру технического состояния подстанций, а также устранению замечаний, подготовке актов испытаний.

Кроме того, собственников подстанции обвиняют в том, что они не обеспечивают условия для подключения подстанций к электросетям. Это позволило бы энергетикам в плановом режиме готовить энергооборудование к зиме, ремонтировать, вовремя обсуживать и оперативно выезжать при аварийных ситуациях.

«По всем указанным фактам подготовлены и направлены в адрес Прокуратуру Бурятии обращения о проведении проверки и принятии мер по фактам несвоевременного возобновления электрической энергии в отношении собственников трансформаторных подстанций»,

– сказал Иван Рыбальченко, начальник отдела коммунального комплекса Комитета городского хозяйства.







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