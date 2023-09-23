Общество 23.09.2023 в 16:04

Глава Бурятии встретился с добровольцем СВО

Они обсудили службу и быт военнослужащих из республики
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии встретился с добровольцем СВО
«Встретился сегодня с нашим земляком из Новой Бряни, Раздобреевым Александром Геннадьевичем. Он доброволец, почти год сражался на СВО. Это сильный духом и закаленный воин, воевал на передовой, - написал глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. - Мы обсудили службу и быт наших ребят. Александр Геннадьевич служил в батальоне «Тигр» и рассказал о том, каким заслуженным авторитетом пользуются военнослужащие из Бурятии».

По словам главы, сейчас Александр вернулся со службы на родину и работает тренером по боксу в Заиграевской спортивной школе.

«Убежден, что именно с таким наставником, воспитанники вырастут патриотами России, - написал Алексей Цыденов. - Благодаря таким землякам, благодаря мужеству и героизму наших бойцов, наша страна надежно защищена, и мы каждый день приближаемся к Победе».

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