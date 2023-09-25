Общество 25.09.2023 в 16:22

В Улан-Удэ в память о погибших участниках СВО высадили именные деревья

В акции в парке «Кристальный» приняли участие 19 семей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ в память о погибших участниках СВО высадили именные деревья
Сегодня в парке «Кристальный» в Улан-Удэ прошла акция по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. В их честь 19 семей высадили именные березы.

- Мы сегодня чтим наших героев, которые погибли, защищая нашу Родину. Никакие слова не могут утешить боль и горечь от утраты. Эти ребята с честью и достоинством, проявляя героизм, остались до конца верны своему воинскому долгу. Деревья, высаженные сегодня, будут всегда напоминать нам и последующим поколениям о подвиге наших солдат, - сказал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

В акции приняли участие вдовы, дети и родственники участников СВО, участники спецоперации, Клуб вдов участников СВО «Сильная женщина», представители 5-й танковой бригады, ветеранские сообщества, сотрудники социально-культурного центра «Кристалл», Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ и студенты.

Акция «Дерево Героя» впервые прошла в Улан-Удэ весной этого года. Берёзовые аллеи в память о погибших военнослужащих появились в парках «Юбилейный», «Кристальный» и им. Жанаева. С такой инициативой выступил Клуб вдов участников СВО «Сильная женщина».


Фото: мэрия Улан-Удэ
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