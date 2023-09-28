В Бурятии четыре руководителя СЦКК получили условные сроки за гибель пятерых рабочих

Четыре руководящих работника Селенгинского целлюлозно-картонного комбината - директор по производству, начальник цеха комплекса очистных сооружений, начальник отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС, а также технолог- получили условные сроки за гибель пятерых работников комбината.Они признаны виновными, в зависимости от объема противоправных действий, в «нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть двух и более лиц» и в «нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ и нарушении эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлекшем загрязнение природных свойств воздуха и смерть человека», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что 21 января 2022 года на комплексе очистных сооружений комбината вышел из строя радиальный отстойник, который использовался для очистки сточных производственных вод, содержащих биологически активные вещества. По действующим правилам безопасности, он подлежал немедленному опорожнению.Однако ответственными лицами мероприятия по очистке отстойника не были своевременно не проведены. В результате длительного отстоя и возникших процессов гниения в воде стал появляться сероводород и иные химические вещества. Они удерживались внутри под слоем жидкости и поверхностной пленки. Лишь 14 апреля 2022 года, спустя почти три месяца после поломки, отстойник начали опорожнять в приемный резервуар сети опорожнения. Из-за этого сероводород вышел наружу и заполнил небольшое по площади помещение резервуара. Его концентрация почти в тысячу раз превысила норму. Вечером 17 апреля в это помещение для выполнения своих трудовых функций поочередно зашли пятеро работников комбината. Внутри от действия газа они теряли сознание, после чего наступала смерть. При такой концентрации сероводорода даже одного вдоха человека было достаточно для наступления летального исхода.Приговором суда директору по производству назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику цеха комплекса очистных сооружений - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком; начальнику отдела промышленно-экологического контроля, охраны труда, промышленной безопасности по делам ГО и ЧС – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком; и технологу - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.В качестве дополнительного наказания осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условиях труда подчиненных работников на сроки от 2 до 3 лет.Фото: buryatia.sledcom.ru