Улан-Удэ глазами гостя из Японии

Старший преподаватель японского языка Хироки Мукаи работает в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова уже с 2018 года. За это время он побывал на Байкале, обзавелся друзьями, станцевал ёхор на площади Советов, вновь уехал в Японию и спустя два года вернулся в Бурятию.Доброжелательный и улыбчивый Хироки Мукаи родился в живописном городе Осака в 1994 году. Когда он был маленьким, его семья переехала поближе к Токио, в префектуру Чиба. В детстве он, как и многие другие, мечтал стать космонавтом, а потом футболистом. Уже позднее его привлекло преподавание, и после школы он поступил в один из крупнейших вузов Японии – токийский Университет Васэда. В Бурятию приехал в 2018 году по программе обмена, успел также побывать в Иркутске, Москве, Хабаровске и Владивостоке.- Мой папа работает в архитектурной компании, тоже часто ездит за границу. Родители хорошо отнеслись к моему переезду. Я сам решил, они приняли. Общаюсь с ними раз в неделю в мессенджере, - объясняет Хироки.К слову, все это 29-летний молодой человек рассказал сам, почти без помощи переводчика. На вопрос, как он так хорошо овладел русским языком, скромно отвечает, что все еще недоволен своим уровнем и намерен дальше совершенствовать язык. Однако дал пару подсказок.- В Японии в университете, когда я изучал русский язык, вместе с преподавательницей мы смотрели сериал «Как я стал русским» (16+). Считаю, это лучший способ изучения – когда смотришь кино, выписываешь незнакомые слова и привыкаешь к речи, - отмечает он.Подобные простые и действенные методики он практикует вместе со своими учениками. С его появлением в БГУ открылся разговорный клуб японского языка. Такие занятия, где все могут пообщаться друг с другом на японском, могут посещать не только студенты Восточного института, но и все учащиеся университета.В БГУ также каждый год проходит Неделя японского языка, посвящение в японисты и многие другие мероприятия.- Прогресс у студентов заметил. Думаю, главная сложность для них – это грамматика и иероглифы. А для меня в русском языке сложна лексика, - отмечает он.Сам Хироки не перестает улучшать свой русский язык. Он рассказал, что пробовал читать книги Федора Достоевского, но пока ему трудно дается творчество русского классика. Как он считает, при изучении языка хорошо помогает обычная разговорная практика. Ему также интересен бурятский язык, в планах попробовать изучить его.- Мне нравится преподавать в БГУ. Я думаю, японские и российские студенты между собой похожи. Они менее активны, но серьезно относятся к процессу. Еще меня удивляет, что в Бурятии незнакомые люди могут запросто обратиться друг к другу за помощью – попросить подсказать дорогу или спросить бонусную карту в магазине. Такое в Японии не принято. Думаю, в Улан-Удэ люди очень добрые, - добавляет он.В 2020 году молодой человек отправился в Японию, чтобы окончить магистратуру по преподаванию японского языка как иностранного. Там Хироки столкнулся с неприятными приключениями – в аэропорту, по пути из России, у него обнаружили коронавирус и отправили в карантин.- Две недели я жил в гостинице в соседнем городе, возвращаться домой в Чибу было нельзя. Заметил, в 2022 году площадь Советов была пустая. Когда вернулся вновь, увидел, что появились декорации и различные скамейки. Как-то раз на площади я гулял во время празднования Сагаалгана. Тогда я вместе с незнакомыми станцевал большой ёхор, было весело, - говорит он.Хироки живет в Бурятии весь учебный год, а на лето уезжает на родину. Поэтому на Байкал он ездил только зимой. С улыбкой признается, что долго привыкал к сибирским морозам, но его удивило жаркое лето в республике.Конечно, Хироки Мукаи заметил, как популярна культура Японии в России – повсюду любители аниме, манги и косплея.- Я думаю, это хорошо. Очень рад, что многие интересуются японской культурой. Мои друзья проводили фестиваль, приглашали меня, было весело. Не скучаю здесь. Я и сам люблю аниме. В свободное время гуляю по городу. Посещал Этнографический музей, Музей города на Арбате. Ходил в кинотеатры, смотрел японский анимационный фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» (12+). Большую часть по-русски понял, - рассказывает Хироки.В Бурятии, можно сказать, Хироки хорошо освоился. В свободное время любит просто гулять по городу.- Мое любимое место в Улан-Удэ – дацан «Ринпоче Багша». Там красивый вид. Местные традиции мне близки, потому что в Японии исповедуют буддизм и синтоизм, - говорит он.Студенты под руководством Хироки Мукаи каждый год занимают призовые места на конкурсах Сибири и Дальнего Востока. Например, в соседнем Иркутске проходит межрегиональный конкурс-выступления на японском языке.- После переезда самым запоминающимся моментом для меня стал, когда мой студент в 2018 году занял там второе место. Тогда я прибыл в республику, готовил его к конкурсу. Его победа меня вдохновила, - рассказывает преподаватель.Фото: «Номер один»