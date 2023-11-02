Общество 02.11.2023 в 16:52

Солист Бурятского театра оперы и балета стал заслуженным артистом республики

Торжественная церемония награждения Вячеслава Намжилона прошла 1 ноября после показа спектакля «Ромео и Джульетта»
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Текст: Михаил Жапов
Солист Бурятского театра оперы и балета стал заслуженным артистом республики
Вячеслав Намжилон блистал накануне в спектакле «Ромео и Джульетта» в партии Тибальда. После спектакля министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила ему почетный знак «Заслуженного артиста Республики Бурятия», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В первую очередь это заслуга моих родителей, моей мамы, учителей, педагогов. Это большой труд, и я хочу поблагодарить всех, кто мне помогал и помогает», - поделился Вячеслав Намжилон.

Он окончил Улан-Удэнское хореографическое училище в 2002 году. Начинал свой творческий путь с Бурятского театра оперы и балета, после поработал в разных театрах страны. С 2012 года является солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

Символично, что открытие фестиваля балета и вручение почётного звания прошло во Всемирный день балета. Напомним, в спектакле «Ромео и Джульетта» на бурятской сцене дебютировали в заглавных партиях приглашенные звезды из Большого театра – Денис Родькин и Элеонора Севенард.

Фото: minkultrb.ru
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