Солист Бурятского театра оперы и балета стал заслуженным артистом республики

Вячеслав Намжилон блистал накануне в спектакле «Ромео и Джульетта» в партии Тибальда. После спектакля министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила ему почетный знак «Заслуженного артиста Республики Бурятия», сообщили в пресс-службе ведомства.«В первую очередь это заслуга моих родителей, моей мамы, учителей, педагогов. Это большой труд, и я хочу поблагодарить всех, кто мне помогал и помогает», - поделился Вячеслав Намжилон.Он окончил Улан-Удэнское хореографическое училище в 2002 году. Начинал свой творческий путь с Бурятского театра оперы и балета, после поработал в разных театрах страны. С 2012 года является солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета.Символично, что открытие фестиваля балета и вручение почётного звания прошло во Всемирный день балета. Напомним, в спектакле «Ромео и Джульетта» на бурятской сцене дебютировали в заглавных партиях приглашенные звезды из Большого театра – Денис Родькин и Элеонора Севенард.Фото: minkultrb.ru