Общество 03.11.2023 в 12:34

В Бурятии откроется выставка бурятского художника из Санкт-Петербурга

Александр Ишигенов представляет  70 работ: графические и живописные серии периода с начала 2000-х годов
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Текст: Михаил Жапов
В Бурятии откроется выставка бурятского художника из Санкт-Петербурга
В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова открывается первая в Улан-Удэ персональная выставка Александра Ишигенова – бурятского художника из Санкт-Петербурга, сообщает минкультуры Бурятии.

В своей выставке «Порталы» экспрессионист решил выйти за рамки одного стиля, представив зрителям разные этапы своего творчества. Александр Ишигенов - известный театральный художник в Питере, поэтому на выставке он дает возможность заглянуть и за кулисы театра.

В экспозиции будут представлены более 70 работ художника. Это графические и живописные серии периода с начала 2000-х и до последнего времени. Все представленные работы непосредственно связаны с философией  и культурой буддизма, где главный предмет исследования - изменчивость, а не вечность, и страдания, пустотность всего, взращивание сострадания, любви к живым существам и освобождение от страданий себя и всех остальных живых существ.

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Фото: minkultrb.ru
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