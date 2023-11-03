В Бурятии откроется выставка бурятского художника из Санкт-Петербурга

В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова открывается первая в Улан-Удэ персональная выставка Александра Ишигенова – бурятского художника из Санкт-Петербурга, сообщает минкультуры Бурятии.В своей выставке «Порталы» экспрессионист решил выйти за рамки одного стиля, представив зрителям разные этапы своего творчества. Александр Ишигенов - известный театральный художник в Питере, поэтому на выставке он дает возможность заглянуть и за кулисы театра.В экспозиции будут представлены более 70 работ художника. Это графические и живописные серии периода с начала 2000-х и до последнего времени. Все представленные работы непосредственно связаны с философией и культурой буддизма, где главный предмет исследования - изменчивость, а не вечность, и страдания, пустотность всего, взращивание сострадания, любви к живым существам и освобождение от страданий себя и всех остальных живых существ.Возрастной ценз – 12+Фото: minkultrb.ru