Общество 04.11.2023 в 09:06

Один год клинике «Ритм» в 104 квартале

В филиале известной клиники можно получить широкий спектр медицинских услуг
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Один год клинике «Ритм» в 104 квартале
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Год назад, 28 сентября в 104 квартале открылся новый многопрофильный медицинский центр. Сотые кварталы города Улан­Удэ растут и расширяются, население растет, а значит и потребность в медицинской помощи увеличивается. В клинике «РИТМ» в 104 квартале работают квалифицированные врачи разных и актуальных специальностей, опытные медсестры и администраторы, используется современное и качественное оборудование. Каждый месяц проводятся акции, которые позволяют получать скидки на различные виды медицинских услуг.

Амбулаторный прием ведут врачи: терапевт, педиатр, ЛОР­врачи, травматолог, неврологи взрослый и детский, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, гинеколог, кардиолог, врачи УЗИ, анестезиолог, а также психологи и логопед.

Доступны такие услуги, как физиотерапия, массаж, озонотерапия, ударно­волновая терапия, компьютерная оптическая топография, ультразвуковая, функциональная и лабораторная диагностики, услуги дневного стационара.

На базе филиала, помимо консультативно­диагностического отделения, расположены также ЛОР­Центр, Центр патологии речи, кабинет и зал ЛФК.

ЛОР­ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ЛОР­центр включает амбулаторную и хирургическую помощь в рамках дневного стационара.

В структуру центра, кроме консультативного кабинета, также входят физиотерапевтический кабинет, малая операционная, дневной стационар.

Осмотр пациентов производится с помощью современного видеоэндоскопического оборудования, которое позволяет рассмотреть исследуемую область детальнее, а значит сделать диагностику более точной.

Операционная оснащена всем необходимым оборудованием для проведения малоинвазивных ЛОР­операций, в том числе видеоэндос­копической системой, наркозным оборудованием для детей и взрослых, шейверной системой.

С помощью шейверной системы можно максимально убрать патологическую ткань, не затронув здоровую, что позволяет свести риск осложнений и побочных эффектов к минимуму, значительно снизить объем кровопотери, сократить время выполнения операции, обеспечить более быстрое заживление.

Операции проводятся как под местной, так и под общей анестезией. Перед операцией врач анестезиолог беседует с пациентом, в том числе и о выборе способа обезболивания.

В случае необходимости общей анестезии все операции проводятся только под эндотрахеальным (интубационным) наркозом. После операции пациент находится в палате под наблюдением несколько часов, а затем может идти домой.

Тандем высокотехнологичного оборудования и опытной слаженной операционной бригады делает данные вмешательства максимально эффективными и малотравматичными. Период восстановления сокращается и человек быстро возвращается к привычной жизни.

За год в ЛОР­центре проведено более 100 операций: эндоскопическая шейверная аденотомия (удаление аденоидов), тимпанопункция (прокол барабанной перепонки), эндоскопическая септопластика (коррекция искривления носовой перегородки), эндоскопическая шейверная полипотомия полости носа (удаление полипов), микрогайморотомия с удалением инородного тела из верхнечелюстной пазухи, репозиция костей носа, удаление образований ЛОР­органов.

ЦЕНТР ПАТОЛОГИИ РЕЧИ

В Центре патологии речи принимают логопед, детский психолог, психолог, использующий в работе элементы АВА­терапии и RBT­протоколы, врачи детский невролог и детский психиатр, ЛОР­врач.

В курс лечения включаются занятия с психологом, логопедом, транскраниальная магнитная стимуляция, медикаментозная терапия при необходимости.

Команда профессионалов оказывает помощь детям и взрослым с нарушениями речи и других высших функций психики, которые встречаются при задержках речевого и психоречевого развития, синдроме гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ), расстройствах аутистического спектра (РАС), дисграфии, дислексии, заикании, после инсульта, черепно­мозговой травмы.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК)

В клинике принимает пациентов врач ЛФК и спортивной медицины, а также он ведет индивидуальные занятия (тренировки) в специально оборудованном зале ЛФК.

Применяя широкий спектр средств и методик ЛФК, диагностики, врач составляет индивидуальную программу занятий и проводит восстановительное лечение как с оборудованием, так и без него, в зависимости от целей и физической подготовки пациента.

Задача ЛФК — дать возможность людям с различными заболеваниями вести полноценную жизнь, которую они хотели бы, учитывая их ограничения активности.

ЛФК является важным этапом в комплексном лечении пациентов с нарушениями опорно­двигательного аппарата, после травм и операций, в восстановлении спортсменов.

Запись по телефону: 37 90 90, Viber/WhatsApp — 8­9021­680­980. Адрес: г. Улан­Удэ, 104 квартал, д. 4, напротив Центра единоборств «Патриот». сайт: ritm03.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Реклама. ООО «ЦАХиЭ «РИТМ», ИНН 0323374701.
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