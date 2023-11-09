Общество 09.11.2023 в 12:40

Аграрии Бурятии имеют возможность разместить свою продукцию в павильонах за границей

Экспортеры могут представить свою продукцию в КНР, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турция, Саудовской Аравии
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Аграрии Бурятии имеют возможность разместить свою продукцию в павильонах за границей
На цифровой платформе «Мой экспорт» заработал новый сервис - российские компании теперь могут в несколько кликов оформить заявки на размещение своих товаров на площадках демонстрационно-дегустационных павильонов продуктов питания в иностранных государствах, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Главной целью павильонов является продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран.

Благодаря этой программе отечественные производители могут эффективнее представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами. Начиная с октября 2023 года, экспортеры подают заявки на размещение своей продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах через цифровую платформу «Мой экспорт». Для этого необходимо зарегистрироваться на портале.  

Такую меру поддержки РЭЦ предоставляет экспортерам с 2017 года. Первый шоу-рум был открыт в Китае. В настоящий момент на приоритетных рынках свою продукцию потенциальным покупателям предлагают более 130 компаний отечественного агропрома, они экспонируют свыше 2 тыс уникальных позиций.

«Теперь государственная поддержка по размещению продукции в демонстрационно-дегустационных павильонах доступна через личный кабинет на цифровой платформе «Мой экспорт». Этот новый сервис сокращает время и упрощает процесс получения услуги. Таким образом, мы делаем еще один шаг в направлении создания универсального инструмента, предоставляющего все услуги компаниям, связанным с внешнеэкономической деятельностью: от аналитики до получения различных мер государственной поддержки и финансирования», — рассказал вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.

Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции АПК в следующих государствах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд).

При размещении продукции в павильонах российские компании обеспечиваются бесплатной инфраструктурой (выставочные площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования). Также им доступно продвижение продукции и реклама на международных площадках. Кроме того, экспортеры со стороны РЭЦ получают активное привлечение потенциальных покупателей.

Для получения дополнительной информации и подачи заявок экспортеры могут обращаться к специалистам РЭЦ. Контактные данные: Карелина Александра, [email protected], +7 (495) 937-47-47 (доб.1382), Киселева Ольга, [email protected], +7 (495) 937-47-47 (доб.1308). С вопросами можно также обратиться по адресу [email protected].

Фото: egov-buryatia.ru
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