Общество 13.11.2023 в 09:00

Права пенсионера при увольнении

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Текст: Номер один
Права пенсионера при увольнении
Номер один

Вопрос: «Правда ли, что пенсионер может уволиться без отработки?»

Николай Иванович С.

С выходом на пенсию по старости (возрасту) работающие граждане имеют право подать заявление на увольнение в любой момент без отработки 2 недель (ст. 80 ТК РФ).

Для этого нужно подать заявление на увольнение в отдел кадров. В заявлении в качестве причины увольнения следует указать «в связи с выходом на пенсию». Работодатель не имеет права требовать от гражданина пенсионного удостоверения, но он может приложить его копию по собственной инициативе.

Далее нужно получить полный расчет и трудовую книжку. Последним рабочим днем считается дата, указанная в заявлении. Это значит, что гражданин может получить увольнение как в день подачи заявления, так и позже (абзац 3 ст. 80 ТК РФ)

Также пенсионер имеет право отозвать заявление на увольнение до конца указанного в нем последнего рабочего дня. В этом случае увольнение не произойдет, если на его должность не приглашен в письменной форме другой работник (абзац 4 ст. 80 ТК РФ).

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