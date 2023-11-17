Общество 17.11.2023 в 16:52
В Бурятии прокуратура проверяет нападение собаки на ребенка в Гусиноозерске
Животное покусало у девятилетнего мальчика лицо, в результате понадобилась медицинская помощь
Текст: Номер один
В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту нападения собаки на ребенка. Предварительно установлено, что 16 ноября девятилетний мальчик, возвращаясь со школы, увидел незнакомую собаку, которую хотел погладить. Животное отреагировало агрессивно, накинулось на него, причинив ранение лица, в результате ребенку понадобилась медицинская помощь, сообщили в прокуратуре Бурятии.
В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результат процессуальной проверки, проводимой органами полиции по этому факту, даст оценку законности принятых правовых решений.
Информация о нападении собаки сначала появилась в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск»: «Вчера в районе Луча, собака покусала мальчика. Вот где наша администрация???Где хозяин этой собаки???или может она дикая ???Теперь мальчику надо будет от бешенства уколы принимать.Почему дети должны страдать?» (орфография сохранена).
Как сообщал «Номер один», также 16 ноября в службу «112» поступило сообщение о том, что в поселке Исток большая собака напала на женщину и искусала ей руку. Затем эта же собака напала еще на одну горожанку, сообщили в Комитете городского хозяйства.
На место происшествия выехали сотрудники Управления административного контроля КГХ и установили адрес дома, откуда выбежала собака. Получены объяснения от потерпевшей и свидетеля. Установлен собственник дома. Сейчас в отношении хозяина собаки ведется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за самовыгул животного и допущение нападения на людей.
Напомним, сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей. В ближайшее время их размер повысится в несколько раз.
Фото: t.me/ves_gusinoozersk
В ходе проверки надзорным органом будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результат процессуальной проверки, проводимой органами полиции по этому факту, даст оценку законности принятых правовых решений.
Информация о нападении собаки сначала появилась в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск»: «Вчера в районе Луча, собака покусала мальчика. Вот где наша администрация???Где хозяин этой собаки???или может она дикая ???Теперь мальчику надо будет от бешенства уколы принимать.Почему дети должны страдать?» (орфография сохранена).
Как сообщал «Номер один», также 16 ноября в службу «112» поступило сообщение о том, что в поселке Исток большая собака напала на женщину и искусала ей руку. Затем эта же собака напала еще на одну горожанку, сообщили в Комитете городского хозяйства.
На место происшествия выехали сотрудники Управления административного контроля КГХ и установили адрес дома, откуда выбежала собака. Получены объяснения от потерпевшей и свидетеля. Установлен собственник дома. Сейчас в отношении хозяина собаки ведется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за самовыгул животного и допущение нападения на людей.
Напомним, сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей. В ближайшее время их размер повысится в несколько раз.
Фото: t.me/ves_gusinoozersk