Общество 21.11.2023 в 14:19

В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту

Они пострадали от рук вандалов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту
В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту. Сегодня новые шумозащитные экраны устанавливают вблизи остановки «40-й квартал». Ранее служба мостов восстановила поврежденные после сильного ветра листы поликарбоната на развязке «Бегущая лань». В ближайшее время специалисты приступят к работам возле ул. Ключевская, 70а, сообщили в Комбинате по благоустройству.

- Здесь, на Богатырском мосту, видно, что ударили кулаком или каким-то предметом почти по каждому листу поликарбоната. Будем восстанавливать все поврежденные шумоуловители, - сообщил мастер службы мостов Комбината Алдар Доржиев.

Шумоуловители защищают от шума близлежащие дома, а прохожих и проживающих рядом - от дорожной пыли, грязи и от ослепления фарами.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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