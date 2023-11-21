Общество 21.11.2023 в 14:19
В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту
Они пострадали от рук вандалов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обновляют шумоуловители на Богатырском мосту. Сегодня новые шумозащитные экраны устанавливают вблизи остановки «40-й квартал». Ранее служба мостов восстановила поврежденные после сильного ветра листы поликарбоната на развязке «Бегущая лань». В ближайшее время специалисты приступят к работам возле ул. Ключевская, 70а, сообщили в Комбинате по благоустройству.
- Здесь, на Богатырском мосту, видно, что ударили кулаком или каким-то предметом почти по каждому листу поликарбоната. Будем восстанавливать все поврежденные шумоуловители, - сообщил мастер службы мостов Комбината Алдар Доржиев.
Шумоуловители защищают от шума близлежащие дома, а прохожих и проживающих рядом - от дорожной пыли, грязи и от ослепления фарами.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Здесь, на Богатырском мосту, видно, что ударили кулаком или каким-то предметом почти по каждому листу поликарбоната. Будем восстанавливать все поврежденные шумоуловители, - сообщил мастер службы мостов Комбината Алдар Доржиев.
Шумоуловители защищают от шума близлежащие дома, а прохожих и проживающих рядом - от дорожной пыли, грязи и от ослепления фарами.
Фото: мэрия Улан-Удэ