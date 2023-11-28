В Бурятии назвали лучшие районы по развитию сельского хозяйства

Минсельхоз Бурятии составил ежегодный рейтинг районов республики по приросту объемов производства сельхозпродукции и поголовья скота. В 2023 году первую строчку рейтинга лучших муниципальных образований с наибольшим вкладом в увеличение продукции АПК занял Бичурский район. В топ-5 также вошли Тарбагатайский, Мухоршибирский, Кабанский и Иволгинский районы.«Бичурский район показал наибольший прирост производства зерна и молока. Также район вошел в ТОП-3 по приростам производства мяса и поголовья овец, в ТОП-5 по приростам производства овощей, объема отгруженной продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также поголовья КРС», - сообщили в Минсельхозе.Наибольший прирост объема продукции пищевой и перерабатывающей промышленности отмечен в Тарбагатайском районе, мяса – в Заиграевском районе, валового сбора картофеля и овощей - в Иволгинском районе, поголовья КРС - в Кяхтинском районе, поголовья овец - в Джидинском районе.«Такой рейтинговый подход стимулирует муниципальные образования Бурятии к достижению больших результатов», - отметили в министерстве.Фото: Минсельхоз Бурятии