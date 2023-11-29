Воспитательница из Улан-Удэ отправилась волонтёром на СВО

Воспитатель из детского сада «Калинка» Улан-Удэ Светлана Копылова отправилась волонтером в зону СВО. Для неё это уже вторая поездка, сообщает пресс-служба мэрии.Вместе с другими волонтёрами дошкольный педагог готовит еду для военнослужащих, собирает и распределяет гуманитарную помощь, помогает в госпиталях.Коллектив детского сада «Калинка» активно помогает Светлане Копыловой – они собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, родители также решили принять участие в благотворительных сборах.- Своим коллегам Светлана рассказала о работе волонтера и провела мастер-класс по изготовлению сухого армейского душа – гигиенический набор, в состав которого входят одноразовое полотенце и губка, пропитанная специальным раствором, – рассказали в мэрии.Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ