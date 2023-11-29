Общество 29.11.2023 в 10:35

Воспитательница из Улан-Удэ отправилась волонтёром на СВО

Светлана Копылова отправилась в дальнюю поездку уже во второй раз
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Текст: Ольга Лазарева
Воспитательница из Улан-Удэ отправилась волонтёром на СВО
Воспитатель из детского сада «Калинка» Улан-Удэ Светлана Копылова отправилась волонтером в зону СВО.  Для неё это уже вторая поездка, сообщает пресс-служба мэрии.  
Вместе с другими волонтёрами дошкольный педагог готовит еду  для военнослужащих, собирает и распределяет гуманитарную помощь, помогает в госпиталях. 

Коллектив детского сада «Калинка» активно помогает Светлане Копыловой – они собрали гуманитарную помощь для военнослужащих, родители также решили принять участие в благотворительных сборах. 

- Своим коллегам Светлана рассказала о работе волонтера и провела мастер-класс по изготовлению сухого армейского душа – гигиенический набор, в состав которого входят одноразовое полотенце и губка, пропитанная специальным раствором, – рассказали в мэрии. 

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Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ
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