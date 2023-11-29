В Бурятии бабушек и дедушек берут в приемные семьи

Сегодня в Кабанском районе 13 пожилых граждан и инвалидов живут в 11 приемных семьях. Стационарозамещающая технология реализуется в Бурятии в рамках президентского национального проекта «Демография». Её внедрение помогает решить ряд социальных проблем, с которыми сталкиваются одинокие люди в преклонном возрасте, - говорят в Минсоцзащиты республики.



Так, семья Светланы Ивановой из села Кабанск создала семью для Николая Сеикаева. Муж Светланы в октябре 2022 года ушел на военную службу по мобилизации, он выполняет боевые задачи в зоне СВО.



Николай Михайлович - одиноко проживающий пенсионер, его супруга умерла 14 лет назад.



- Наш единственный сын живёт далеко - в Ростовской области, он военный, приезжает крайне редко, - рассказала свою историю пенсионер. - Ухаживать за мною некому, жить одному в преклонном возрасте не просто. Со Светой мы жили в одной деревне Елань, я помню её совсем маленькой девчонкой, знаю её маму, которая всю свою жизнь работает социальным работникам, помогает пожилым. Поэтому, когда мне предложили создать приемную семью я, нисколько не раздумывая, с радостью согласился! Теперь я понимаю, что обо мне заботятся, ценят и уважают.



По словам самой Светланы, она решила скрасить одиночество пожилого человека и облегчить его старость.



- Николай Михайлович очень рад. Теперь все праздники и горести он делит вместе с нами. Для моей дочурки он стала самым настоящим родным дедом Колей, - улыбаясь говорит Светлана.



По информации Минсоцзащиты Бурятии в республике 138 приемных семей для пожилых граждан, 18 из них созданы в г. Улан-Удэ.

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