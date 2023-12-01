Общество 01.12.2023 в 11:29
Фермеры Бурятии жалуются на голодных волков
Сельчане находят на пастбищах останки коров
Текст: Ольга Лазарева
В улусе Ноехон Селенгинского района фермер нашла на летнем пастбище останки коров.
- Волки. Вчера между делами ездила на летнее пастбище после сообщения о нападении волков. В этом году у нас пропало 5 голов крупного рогатого скота. Останки были не от наших коров, - пишет фермер их Ноехона Евгения на своей странице в соцсетях.
Напомним, начиная с сентября, сигналы об опасности поступают с разных районов республики. Так, в Еравнинском районе сообщалось, что «волки гоняют коров». Владельцев скота призывали позаботиться о сохранности животных, которые пасутся в указанной местности.
Фото: Pixabay.com
- Волки. Вчера между делами ездила на летнее пастбище после сообщения о нападении волков. В этом году у нас пропало 5 голов крупного рогатого скота. Останки были не от наших коров, - пишет фермер их Ноехона Евгения на своей странице в соцсетях.
Напомним, начиная с сентября, сигналы об опасности поступают с разных районов республики. Так, в Еравнинском районе сообщалось, что «волки гоняют коров». Владельцев скота призывали позаботиться о сохранности животных, которые пасутся в указанной местности.
Фото: Pixabay.com
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