Общество 01.12.2023 в 13:50

В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления

Из-за обильных летних осадков появилось много новых источников
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления

В Джидинском районе республиканская дорога Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск в трех местах под угрозой подтопления, сообщает газета «Джидинка».

Из-за обильных летних осадков появилось много новых источников, а насыщенные грунтовые воды выходят на поверхность. Река Малонарынка (127 км), которая возродилась три года назад, подбирается к уровню дорожного полотна.

На 145-м километре в районе с. Оёр уже ведутся работы по отсыпке. Дренажные отверстия под дорожным полотном перемерзают. Также на 168-м километре в районе с. Хулдат вода вышла на уровень дорожного полотна.

Кроме этого, в некоторых селах района, в частности в с. Гэгэтуй намерзающая наледь подтапливает приусадебные территории. О подтоплении домов информации пока нет.

 Фото: скриншот 

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