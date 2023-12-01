В Бурятии республиканская дорога под угрозой затопления

В Джидинском районе республиканская дорога Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск в трех местах под угрозой подтопления, сообщает газета «Джидинка».

Из-за обильных летних осадков появилось много новых источников, а насыщенные грунтовые воды выходят на поверхность. Река Малонарынка (127 км), которая возродилась три года назад, подбирается к уровню дорожного полотна.



На 145-м километре в районе с. Оёр уже ведутся работы по отсыпке. Дренажные отверстия под дорожным полотном перемерзают. Также на 168-м километре в районе с. Хулдат вода вышла на уровень дорожного полотна.



Кроме этого, в некоторых селах района, в частности в с. Гэгэтуй намерзающая наледь подтапливает приусадебные территории. О подтоплении домов информации пока нет.

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