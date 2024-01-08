Общество 08.01.2024 в 10:16

В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью

Программа адаптации предусматривает использование более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования
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В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью
В Бурятии, согласно поручению президента России, запускается  программа по адаптации жилья участников СВО с инвалидностью, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

Программа  адаптации  квартир и домов для тех бойцов, у кого есть проблемы с опорно-двигательными функциями (колясочникам), со зрением, со слухом и пр., предусматривает более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности. В том числе, функциональные кровати,  систему «умный дом», подъёмники, и многое другое.

«До конца этого месяца комиссии муниципалитетов и  специалисты фонда «Защитники Отечества» посетят всех наших участников СВО, нуждающихся в такой помощи, и составят список всего, что требуется. Президент все поручения дал. Федеральные средства на эти цели предусмотрены. Сделаем всё, что необходимо. Будем жить!», - написал Алексей Цыденов.

Накануне он посетил две семьи воинов после тяжелых ранений - в Джидинском и Иволгинском районах. «Пообщался с ребятами. Настрой у ребят позитивный. Готовы работать, строить новую жизнь. Они уже активно  включились в социальную жизнь, один  планирует заниматься фермерским хозяйством, другому предложили стать учителем в школе по начальной военной подготовке (НВП).

«Напомню, что специально для наших бойцов, кто получил травмы, с которыми сложно найти другую работу, мы вводим дополнительные ставки в школах учителей НВП. Ввели курсы в нашем педколледже по соответствующей профессиональной переподготовке. Предусмотрели стипендию в размере 42 тыс рублей таким ребятам на период переподготовки. Принимаем другие меры для того, чтобы все наши ребята могли вернуться к нормальной мирной жизни. Помимо этого, будет продолжена и медицинская реабилитация наших бойцов, отметили, как ещё нужно помочь в рамках новой программы», - подчеркнул глава Бурятии.

Фото: t.me/alexeytsydenov
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