Общество 09.01.2024 в 14:05

«Эреэхэн» названа «Оперой года»

Прошлый год стал плодотворным  для Бурятского театра оперы и балета - «Музыкальное обозрение»
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Текст: Номер один
«Эреэхэн» названа «Оперой года»
Редакция национальной газеты «Музыкальное обозрение» подвела итоги 2023 года и составила рейтинг самых заметных премьерных спектаклей в музыкальном мире России. «Эреэхэн» названа «Оперой года», сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Напомним, премьера национальной оперы Баира Дондокова «Эреэхэн» состоялась 21 и 22 ноября 2023 года. Спектакль создан в рамках празднования 100-летия республики при поддержке министерства культуры России и министерства культуры Бурятии.

В основу сюжета оперы легла пьеса «Ехэ Удаган Абжаа» выдающегося бурятского писателя, ученого и общественного деятеля Базара Барадина, повествующая о приеме царем Петром I в Москве в 1703 году представителей бурятских родов. Эта знаменательная встреча стала значительной вехой в истории Бурятии, закрепила статус бурятского народа в составе России и сыграла большую роль в укреплении восточных границ русского государства.

Национальная газета «Музыкальное обозрение» составила рейтинг самых заметных спектаклей. Самым плодотворным ушедший год выдался, по мнению редакции, для Большого театра, московского театра «Новая опера», Пермского, Нижегородского, Бурятского театров оперы и балета.

«Достижением национального оперного театра в многонациональной и многоконфессиональной России стала премьера новой оперы композитора Баира Дондокова «Эреэхэн» в Бурятском театре оперы и балета (опера написана к 100-летию вхождения Бурятии в состав СССР в 1923 году и 320-летию похода хори-бурят к царю Петру I в 1703). Художник спектакля — всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Новая команда Бурятского театра во главе с директором Дмитрием Дылыковым и художественным руководителем Владимиром Рыловым ярко заявляет о себе на оперной карте России в последние два года», - отмечается на сайте издания.

С высоким признанием профессионального сообщества коллектив Бурятского театра оперы и балета поздравила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и пригласила зрителей на показ оперы в дни Сагаалгана.

Увидеть трогательную историю юной Эреэхэн, пожертвовавшей собой ради будущего народа, можно 16 февраля. Билеты в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Возрастной ценз: 12+

Фото: Егор Бельских
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музыка опера спектакль признание

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