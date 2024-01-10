Общество 10.01.2024 в 17:11

Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии

Страна готовится к выборам депутатов парламента
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии
Представители корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram) будут работать в Монголии во время предстоящих летом 2024 года парламентских выборов. Об этом сообщил информационный центр генеральной избирательной комиссии страны.

«Meta пришлет своих официальных представителей во время избирательной кампании в Монголии и предоставит возможность немедленно блокировать незаконную онлайн-агитацию, а также получать отчеты с зарегистрированных страниц», – говорится в сообщении ведомства.

Оно опубликовало график парламентских выборов 2024 года. Политические партии должны объявить о своем участии в избирательной кампании до 29 апреля. Кандидаты по одномандатным округам будут объявлены в период с 14-20 мая. Официальная агитационная кампания продлится 17 дней с 10 до 26 июня, когда пройдет голосование.

Великий государственный хурал (парламент) Монголии принял 16 июня 2023 года новый закон о выборах, который вводит смешанную избирательную систему и увеличит число депутатов с 76 до 126. Из них 30% должны составлять женщины.

По новому закону также сократится число агитаторов и расходы на агитацию, а СМИ Монголии не смогут повышать свои расценки в договорах на размещение политической рекламы с начала 2024 года. Исчезнет понятие «недействительный бюллетень». Машины для голосования не будут обрабатывать неверно заполненные бюллетени. Вместо них избирателям будут выдавать новые.

Фото: «Номер один»
Теги
Монголия

Все новости

Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии
10.01.2024 в 17:11
Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»
10.01.2024 в 16:52
Заключенные из Бурятии отсудили у ФСИН компенсации за плохие условия в камерах
10.01.2024 в 16:47
Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных
10.01.2024 в 16:23
В Улан-Удэ таксист украл у горожанина портативный гараж
10.01.2024 в 15:44
Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД
10.01.2024 в 15:43
Глава Бурятии объявил о завершении реконструкции дамбы в Улан-Удэ
10.01.2024 в 15:01
Доехать из Улан-Удэ в Курумкан теперь можно на «Ютонге»
10.01.2024 в 14:24
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома сами задержали вора
10.01.2024 в 13:59
В Бурятии жительницу Кяхты втянули в «отельеры» и обворовали
10.01.2024 в 13:31
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Семья Гармаевых представит Бурятию на форуме «Родные-Любимые»
Супруги, воспитавшие 22 ребенка, дадут старт Году семьи вместе с другими участниками форума
10.01.2024 в 16:52
Заключенные из Бурятии отсудили у ФСИН компенсации за плохие условия в камерах

Мужчинам не понравилось бритье головы и отсутствие горячей воды

10.01.2024 в 16:47
Жители района Улан-Удэ получили более 200 штрафов за животных
Около 50 из них касались нарушений правил выпаса скота
10.01.2024 в 16:23
Новогодние подарки детям в рамках акции «Елка добра» вручили на ВСЖД
В акции приняли участие железнодорожники Иркутска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тайшета и Вихоревки
10.01.2024 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru