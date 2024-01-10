Запрещенная в России компания будет работать на выборах в Монголии

Представители корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram) будут работать в Монголии во время предстоящих летом 2024 года парламентских выборов. Об этом сообщил информационный центр генеральной избирательной комиссии страны.«Meta пришлет своих официальных представителей во время избирательной кампании в Монголии и предоставит возможность немедленно блокировать незаконную онлайн-агитацию, а также получать отчеты с зарегистрированных страниц», – говорится в сообщении ведомства.Оно опубликовало график парламентских выборов 2024 года. Политические партии должны объявить о своем участии в избирательной кампании до 29 апреля. Кандидаты по одномандатным округам будут объявлены в период с 14-20 мая. Официальная агитационная кампания продлится 17 дней с 10 до 26 июня, когда пройдет голосование.Великий государственный хурал (парламент) Монголии принял 16 июня 2023 года новый закон о выборах, который вводит смешанную избирательную систему и увеличит число депутатов с 76 до 126. Из них 30% должны составлять женщины.По новому закону также сократится число агитаторов и расходы на агитацию, а СМИ Монголии не смогут повышать свои расценки в договорах на размещение политической рекламы с начала 2024 года. Исчезнет понятие «недействительный бюллетень». Машины для голосования не будут обрабатывать неверно заполненные бюллетени. Вместо них избирателям будут выдавать новые.Фото: «Номер один»