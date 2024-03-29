В Улан-Удэ объяснили, почему цветок превратился в головной убор

«Теперь все эти здания необходимо расположить таким образом, чтобы они создавали единую концепцию. Одна единая мысль была у всех этих зданий. Обсуждений будет много, мы в любом случае будем прислушиваться ко всем возможным мнениям и стремиться к самому лучшему и самому красивому варианту», - заявил Анатолий Урбанов.



