Общество 29.03.2024 в 12:47

В Улан-Удэ объяснили, почему цветок превратился в головной убор

Нацмузей уже начали строить, но как он будет выглядеть в итоге, пока никто не знает
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ объяснили, почему цветок превратился в головной убор
Начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов прокомментировал ситуацию с обликом здания будущего Национального музея в Улан-Удэ, строительство которого стартовало на днях.

Напомним, первоначально здание планировалось построить на основе архитектурной интерпретации цветка Ая-Ганга в виде четырех символичных лепестков, объединённых вокруг многофункционального ядра. Пространство ядра предполагалось оформить как экспозицию по теме «Человек у Байкала», которая связывает три главные направления музея – историю, культуру и природу. Им же предлагалось посвятить отдельные символичные «лепестки» здания. Именно в таком виде проект нацмузея преподносился публике еще в конце прошлого года.

Однако на данный момент внешний вид будущего здания претерпел существенные изменения.

Как пояснили в УКСе, проект будущего Национального музея в столице Бурятии начали обсуждать еще 10 лет назад. Однако со временем нормы проектирования изменились. Повлияла и площадка, выбранная под строительство.

«В связи с тем, что здесь высокий уровень грунтовых вод, проектной организацией было принято решение изменить конструктивную схему всего здания. В части фасада этот вопрос еще будет прорабатываться, в любом случае мы будем рассматривать всевозможные варианты, какого вида наружная отделка будет у музея», - рассказал начальник УКСа Анатолий Урбанов.

На данный момент по задумке проектировщиков здание музея будет построено в форме национального головного убора. Но, судя по всему, это еще не окончательный вариант. Дело в том, что нацмузей расположится на полуострове вместе с театром «Байкал» и межвузовским кампусом.

«Теперь все эти здания необходимо расположить таким образом, чтобы они создавали единую концепцию. Одна единая мысль была у всех этих зданий. Обсуждений будет много, мы в любом случае будем прислушиваться ко всем возможным мнениям и стремиться к самому лучшему и самому красивому варианту», - заявил Анатолий Урбанов.


Напомним, в октябре 2023 года правительство Бурятии и Управляющая компания «Инфратех Концессии» подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации Национального музея. Завершить его возведение планируется в 2026 году. Общая стоимость проекта 3,7 млрд рублей, финансирование осуществляется с использованием средств из федерального бюджета, дальневосточной концессии и собственных средств компании-концессионера.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии, УКС
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