Общество 02.04.2024 в 17:47

В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов

"Повыступать" в небе скоро станет дороже
A- A+
Текст: Елена Жамбалова
В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов

Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект федерального закона, который направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна.

По словам парламентариев, противоправные действия пассажиров на борту самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта.

За курение в самолёте предлагается штрафовать на 3 - 5 тыс. рублей, за невыполнение требований капитана — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство и нахождение на борту в пьяном виде — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.


Фото: Номер один

Все новости

В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов
02.04.2024 в 17:47
В Бурятии растет число таксистов- самозанятых
02.04.2024 в 17:39
В Бурятии два дня тушили загоревшуюся траву
02.04.2024 в 17:29
Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу
02.04.2024 в 17:01
Улан-Удэ признан благоприятным для проживания городом
02.04.2024 в 16:53
Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»
02.04.2024 в 16:46
В Монголии треть территории покрыта снегом, что увеличит массовый падеж скота
02.04.2024 в 16:26
Жителей Бурятии приглашают на мастер-класс по изготовлению гобеленов
02.04.2024 в 16:10
Для трамваев Улан-Удэ закупили новый эвакуатор
02.04.2024 в 15:55
В России стартует конкурс региональных литературных проектов «Своя идея»
02.04.2024 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 апреля

Читайте также
В Бурятии растет число таксистов- самозанятых
Только за март минтранс Бурятии выдал 12 новых разрешений
02.04.2024 в 17:39
Команда российских блогеров отправилась в автопутешествие по БАМу
Маршрут экспедиции составит более 4 тысяч километров
02.04.2024 в 17:01
Улан-Удэ признан благоприятным для проживания городом
Индекс качества городской среды за 2023 год заметно вырос
02.04.2024 в 16:53
Общественный совет при МВД Бурятии представил финалистов в номинации «Горячее сердце»
Их отметили за активную жизненную позицию и содействие органам внутренних дел в патриотическом воспитании
02.04.2024 в 16:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru