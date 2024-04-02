В России предложили увеличить штрафы для авиадебоширов

Депутаты от фракции ЛДПР разработали проект федерального закона, который направлен на усиление административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна.



По словам парламентариев, противоправные действия пассажиров на борту самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта.



За курение в самолёте предлагается штрафовать на 3 - 5 тыс. рублей, за невыполнение требований капитана — от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство и нахождение на борту в пьяном виде — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.





Фото: Номер один