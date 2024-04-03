На севере Бурятии обновят мост через реку Большую Дзелинду

В Северо-Байкальском районе капитально отремонтируют мост через реку Большую Дзелинду на 93 км региональной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо. Его протяженность - 42 метра.

Строители произведут капитальный ремонт конструкции, насыпей, опор и откосов, устроят дорожное покрытие и подходы.

Объездная дорога уже устроена, скоро строители начнут демонтаж деревянного настила и деревянных о ряжевых опор старого моста.

- Мост находится вблизи Дзелинды, по нему ежедневно проезжает большое количество транспорта, в том числе транзитного, поэтому он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и удобства движения транспорта для местных жителей и туристов, - отметили в минтрансе Бурятии.

Полностью ремонт завершится в конце 2025 года. Все работы производятся благодаря нацпроект «Безопасные качественные дороги».





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