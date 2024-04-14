Из соображений безопасности

Путешествия на юго-западные курорты по-прежнему остаются актуальными для российских туристов, однако с возобновлением безвизовых поездок между Россией и Китаем любители отдыха сменили курс на восток. Турагентства отмечают, что теперь главным критерием выбора стала не только доступность, но и безопасность.В феврале 2023 года Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило, что приостановленное из-за пандемии COVID-19 соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем вновь начало действовать. Интересно, что незадолго до этого Владимир Путин упразднил федеральное агентство Ростуризм. Изменение такого рода позволило повысить эффективность развития туристской индустрии и ускорить реализацию очередного нацпроекта.«В рамках межправительственного соглашения китайские граждане смогут въезжать на территорию России как на основании виз, так и в безвизовом порядке», - заявили тогда в Министерстве иностранных дел РФ.Стоит отметить, что больше всего иностранных туристов приезжало в Россию до пандемии именно из Китая. Так, в «доковидные» времена из посетивших нашу страну 5 млн туристов почти 1,4 млн были представители Китайской Народной Республики. Большинство из них приезжало как раз в рамках безвизовых групп - это 1,2 млн человек за 2019 год. Поэтому восстановить приостановленное соглашение между странами было крайне необходимо как с точки зрения взаимоотношений, так и для экономической составляющей. Поскольку в сфере туризма задействованы разные отрасли: авиационная, сувенирная, гастрономическая, индустрия гостеприимства и т. д.Что касается близлежащих к нам территорий, то первый поезд «Иркутск – Забайкальск» отправился уже в апреле 2023 года. Именно тогда Федеральная пассажирская компания возобновила железнодорожное сообщение до границы с Китаем. А через два месяца российская сторона завершила финальную процедуру обмена списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп из Поднебесной.«Наши партнеры по соглашениям также готовятся к старту реализации данного механизма: проводят разъяснительную работу с уполномоченными органами и отраслью, а также обеспечивают формальности, связанные с безвизовым пересечением границы в пунктах пропуска и другими аспектами реализации соглашений. Исходя из этого, первые туристические группы планируется запустить к концу текущего месяца», - отметили в Министерстве экономического развития РФ.Запуск групповых туристических поездок в рамках соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем стартовал 1 августа 2023 года. Тогда же Россия получила подтверждение от китайской стороны, что она готова как принимать наши тургруппы, так и направлять к нам свои. Таким образом, Великая Китайская стена, Запретный город, древние храмы и небоскребы Поднебесной официально стали «намного ближе» для туристического посещения, чем были раньше.Правда в Бурятии подписание первого подтверждения о приеме туристической группы по безвизовой поездке состоялось лишь 30 января 2024 года. Самыми первыми зимний Байкал посетила группа из 25 китайских туристов. Организатором приема первой безвизовой группы выступил туроператор «Спутник-Бурятия».⁃ Мы очень рады, что вновь имеем возможность принимать группы туристов из Китая в рамках межправительственного соглашения между нашими странами после долгого перерыва. Надеемся на увеличение туристского потока, так как интерес к нашей республике и озеру Байкал у китайского туриста растет из года в год, - отметил директор туристической фирмы Антон Измайлов.Несмотря на то, что возобновление безвизовых поездок между Россией и Китаем состоялось относительно недавно, в Министерстве экономического развития Российской Федерации успели подсчитать приток иностранных граждан. Таким образом, по итогам 2023 общий турпоток России с Китаем составил порядка 1,2 млн туристов. Об этом в конце минувшего марта на 15-й сессии Совета по туризму расширенной туманганской инициативы сообщил замминистра Дмитрий Вахруков.По данным же Росстата, в структуре иностранного турпотока в Республику Бурятия лишь 26,5% составляют граждане Китая, включая Тайвань. Возможно, количество зарубежных гостей возрастет до конца этого года, поскольку с 2024-го Россия запустила масштабную программу продвижения турпродукта за рубежом, определены 17 приоритетных стран, в том числе Китай.Мы связались с представителем «Пегас Туристик», одним из популярнейших турагентств.- Наши местные жители являются «поклонниками» провинции на юге Китая, острова Хайнань. Когда были прямые рейсы, путевки раскупались моментально. Из наблюдений можем отметить, что безвизовый поток на данный момент активно идет через автобусные туры. Этим наиболее плотно занимаются наши коллеги, туристическая компания «Абсолют». У нас же наблюдается явное увеличение визового потока. Примерно три-четыре визы в неделю мы точно делаем, - рассказал руководитель «Пегас Туристик» в Улан-Удэ.Безвизовый режим позволяет отправиться в страну назначения без необходимости получения туристической визы. В таком случае для въезда и выезда из страны требуется только действующий паспорт. Для оформления группового тура нужно обратиться в агентство, которое занимается организацией таких поездок. Список туроператоров, которые могут отправлять свои группы в Китай, уже согласован.️ А вот для индивидуальных путешественников порядок оформления виз остается прежним.Интересно, что российских туристов стала привлекать в заграничном отдыхе не только финансовая выгода, но и безопасность. Все же сыграла роль геополитическая обстановка в мире.- Турция у нас любима многими. Поездки туда продолжают бронировать, но уже реже и с некоей опаской. Мне неоднократно доводилось слышать от наших клиентов: «А там безопасно? Со мной ничего не случится в Турции?». Люди боятся, но все равно летают. Те, кто боится сильнее, предпочитают поездки в Юго-Восточную Азию. Вариантов достаточно много: Китай, Вьетнам, Таиланд и т. д., - отметили в «Пегас Туристик».Не стоит забывать о внутреннем туризме нашей страны. По итогам 2023 года рост туристических поездок по России составил 16%. В зимнем сезоне прирост оказался на уровне 7%.- У нас появилось большое количество направлений по России. Только что стартовала программа «Улан-Удэ – Казань». Также из Казани у нас имеются транзитные туры в Махачкалу, Калининград, Грозный. Из Иркутска же можно переместиться прямиком в Сочи, Петропавловск-Камчатский и т. д. Раньше ничего этого у нас не было. Сейчас же туроператор ввел целый ряд направлений, нацеленных на внутренний туризм. Спрос пошел моментальный, уже начались брони на лето, - поделился представитель «Пегас Туристик».В связи с нарастающим потоком «своего же туриста» в фокусе внимания по-прежнему пребывают вопросы развития гостиничной инфраструктуры страны. За прошлый год в гостиницах останавливалось как минимум 60 млн россиян, что на 18% выше прошлого года. Именно поэтому индустрия гостеприимства еще активнее нуждается в повышении качества обслуживания.Фото: «Номер один»