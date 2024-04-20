В Улан-Удэ раненую неясыть вылечили и отпустили на волю

Ведомство напоминает, что не всегда нужно забирать птиц или диких животных из среды обитания. Чаще всего птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. Вмешательство человека необходимо только в редких случаях.







Сотрудники Бурприроднадзора и Этнографического музея выпустили на свободу длиннохвостую неясыть, которая месяц назад получила ушиб на дороге.«Птицу обнаружили на дороге к Улан-Удэ. Возможно, она получила травму во время охоты за своей добычей или в результате ДТП. Бурприроднадзор определил неясыть на временное содержание в живой уголок Этнографического музея. Здесь её выходили, вылечили, откормили. Птица молодая, примерно год, она полностью здорова и готова жить на свободе», - рассказали в ведомстве.Бурприроднадзор благодарит коллектив Этнографического музея за помощь и содействие в сохранении животного мира Бурятии. Также благодарность выразили мужчине, который не проехал мимо раненой птицы на дороге.Фото: Бурприроднадзор