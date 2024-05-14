Срок действия рецепта на лекарства

Вопрос: «В течение какого периода действителен рецепт на лекарства?»

Мэдэгма Булатовна Ц.

При оформлении рецепта для приобретения рецептурного препарата за счет средств пациента он действителен в течение 15 дней.

При оформлении рецепта для приобретения лекарственных препаратов для бесплатного получения лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой - 30 дней.

Рецепты, предназначенные для отпуска лекарственных препаратов гражданам:

- достигшим пенсионного возраста;

- инвалидам первой группы;

- детям-инвалидам.

Страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения действительны в течение 90 дней.

При этом врач может выписать рецепт на более длительный срок.