Общество 14.05.2024 в 09:00

Срок действия рецепта на лекарства

Разберем важные моменты
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Текст: Номер один
Срок действия рецепта на лекарства
Номер один

Вопрос: «В течение какого периода действителен рецепт на лекарства?» 

Мэдэгма Булатовна Ц.

При оформлении рецепта для приобретения рецептурного препарата за счет средств пациента он действителен в течение 15 дней.

При оформлении рецепта для приобретения лекарственных препаратов для бесплатного получения лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой - 30 дней.

Рецепты, предназначенные для отпуска лекарственных препаратов гражданам:

- достигшим пенсионного возраста;

- инвалидам первой группы;

- детям-инвалидам.

Страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения действительны в течение 90 дней.

При этом врач может выписать рецепт на более длительный срок.

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