Срок действия рецепта на лекарства
Вопрос: «В течение какого периода действителен рецепт на лекарства?»
Мэдэгма Булатовна Ц.
При оформлении рецепта для приобретения рецептурного препарата за счет средств пациента он действителен в течение 15 дней.
При оформлении рецепта для приобретения лекарственных препаратов для бесплатного получения лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой - 30 дней.
Рецепты, предназначенные для отпуска лекарственных препаратов гражданам:
- достигшим пенсионного возраста;
- инвалидам первой группы;
- детям-инвалидам.
Страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения действительны в течение 90 дней.
При этом врач может выписать рецепт на более длительный срок.