С 20 мая в банках Бурятии можно обменять монеты на бумажные деньги

С 20 мая по 2 июня 2024 года Банк России проводит Всероссийскую акцию по обмену монет. Можно обменять обычные монеты на банкноты и памятные монеты без комиссии и зачислить монеты на счет, сообщили в Центробанке России.

Монеты принимаются в филиалах шести банковских организаций республики: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Дальневосточный Банк и Газпромбанк.

1. Бурятское отделение N8601 ПАО Сбербанк:

- г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 31; ул. Балтахинова, 13

- г. Бабушкин, ул. Комсомольская, 39а

- г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, 26

- г. Закаменск, ул. Ленина, 25

- г. Кяхта, ул. Ленина, 52а

- г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, 18

- пгт. Таксимо, ул. Белорусская, 3а-1

- пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 9, пом. 1

- пгт. Усть-Баргузин, ул. Черняховского, 4д

- с. Багдарин, ул. Ленина, 39

- с. Баргузин, ул. Ленина, 24А

- с. Курумкан, ул. Школьная, 1

- с. Сосново-Озерское, ул. Василенко, 2

- с. Хоринск, ул. Октябрьская, 3

2. Филиал N5440 Банка ВТБ (ПАО):

- г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2А





3. Филиал Банка ГПБ (АО) "Восточно-Сибирский" (ДО N0345/2024):

- г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 22

4. Бурятский РФ АО «Россельхозбанк»:

- г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.57Д

- г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7А, пом. VI

- с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, дом 24А

- г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23

- с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49А

- с. Кабанск, ул. Октябрьская, зд. 5

- г. Кяхта, ул. Ленина, д. 46

- с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 43

- с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 133

- с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 15

- п. Баргузин, ул. Ленина, д. 17

- с. Кырен, ул. Ленина, 109, литер А

- г. Гусиноозёрск, 6-й микрорайон, д. 5/2

- с. Турунтаево, 50 лет Октября ул., д. 5, литер А

5. Дополнительный офис «Бурятский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»:

- г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 20

6. ДО 48 в г. Улан-Удэ АО «Дальневосточный Банк»:

- г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13А





Фото: Номер один