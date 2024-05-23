С 20 мая в банках Бурятии можно обменять монеты на бумажные деньги
С 20 мая по 2 июня 2024 года Банк России проводит Всероссийскую акцию по обмену монет. Можно обменять обычные монеты на банкноты и памятные монеты без комиссии и зачислить монеты на счет, сообщили в Центробанке России.
Монеты принимаются в филиалах шести банковских организаций республики: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Открытие», Дальневосточный Банк и Газпромбанк.
1. Бурятское отделение N8601 ПАО Сбербанк:
- г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 31; ул. Балтахинова, 13
- г. Бабушкин, ул. Комсомольская, 39а
- г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, 26
- г. Закаменск, ул. Ленина, 25
- г. Кяхта, ул. Ленина, 52а
- г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, 18
- пгт. Таксимо, ул. Белорусская, 3а-1
- пгт. Новый Уоян, ул. 70 лет Октября, д. 9, пом. 1
- пгт. Усть-Баргузин, ул. Черняховского, 4д
- с. Багдарин, ул. Ленина, 39
- с. Баргузин, ул. Ленина, 24А
- с. Курумкан, ул. Школьная, 1
- с. Сосново-Озерское, ул. Василенко, 2
- с. Хоринск, ул. Октябрьская, 3
2. Филиал N5440 Банка ВТБ (ПАО):
- г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 2А
3. Филиал Банка ГПБ (АО) "Восточно-Сибирский" (ДО N0345/2024):
- г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 22
4. Бурятский РФ АО «Россельхозбанк»:
- г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д.57Д
- г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 7А, пом. VI
- с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, дом 24А
- г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23
- с. Петропавловка, ул. Свердлова, д. 49А
- с. Кабанск, ул. Октябрьская, зд. 5
- г. Кяхта, ул. Ленина, д. 46
- с. Хоринск, ул. Первомайская, д. 43
- с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, д. 133
- с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 15
- п. Баргузин, ул. Ленина, д. 17
- с. Кырен, ул. Ленина, 109, литер А
- г. Гусиноозёрск, 6-й микрорайон, д. 5/2
- с. Турунтаево, 50 лет Октября ул., д. 5, литер А
5. Дополнительный офис «Бурятский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие»:
- г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 20
6. ДО 48 в г. Улан-Удэ АО «Дальневосточный Банк»:
- г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13А
Фото: Номер один