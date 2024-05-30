За год в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии поступило более 18 тысяч запросов

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии подвели итоги первого года работы. С открытия в мае прошлого года в него поступило более 18 тысяч запросов.

Большая часть запросов касалась мер поддержки, оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинской реабилитации и психолого-психотерапевтической помощи, содействия в протезировании и помощи в бытовых вопросах. Социальные координаторы филиала приняли в работу все запросы подопечных фонда.



Социальные координаторы филиала рассказали, как в течение года выстраивалась работа с ветеранами и семьями погибших.

- Моя работа - особенная. Понимание того, что всё не зря – это решенные проблемы моих подопечных: ветеранов специальной военной операции и семей погибших Героев. Главное не быть равнодушным к людям и их проблемам. Мы рядом, - говорит социальный координатор Джидинского района Наталья Брикова, работающая в фонде с дня открытия.

За прошедший год командой филиала был организован ряд мероприятий, направленных на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание и спорт, на сохранение исторической памяти.

Ветераны СВО проводят встречи с молодежью, уроки Мужества в школах, участвуют в спортивных мероприятиях, посещают культурно-досуговые мероприятия. 20 мая подопечные филиала, самые активные ветераны СВО, посетили концерт группы «Любэ».

Уникальной практикой адресной помощи ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов является организация летнего отдыха на Байкале. В начале сезона филиалом фонда было налажено взаимодействие с туристическими базами отдыха Бурятии по организации бесплатных двух- и трехдневных туров на Байкал с культурно-развлекательной программой: катание на катерах, экскурсии, посещение музеев и заповедников и т.д. Всего в летний период на озере отдохнуло более 400 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» в Бурятии.



Ветераны спецоперации работают и в направлении патриотического воспитания детей: проводят уроки мужества в школах, патриотические фестивали, беседуют с детьми о любви и преданности Родине.

В течение года филиал фонда заключил больше 50 соглашений о сотрудничестве. Основной партнер — министерство социальной защиты населения Республики Бурятия. В рамках взаимодействия с разными госструктурами и учреждениями ведется ежемесячный прием ветеранов СВО и членов семей погибших.



Филиал фонда в Бурятии был открыт 30 мая 2023 года.

Фото: правительство Бурятии