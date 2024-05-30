Общество 30.05.2024 в 17:03

Жителям Бурятии рассказали важные правила поведения на природе

После каждого выхода на природу нужно забирать с собой весь мусор, не мыть машину возле водоемов, не разжигать костры в лесу
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии рассказали важные правила поведения на природе

С приближением сезона отпусков многие из нас ждут незабываемых впечатлений на природе. Все хотят насладиться летними пейзажами, и отдохнуть, но при этом не соблюдают правила поведения на природе: не убирают за собой мусор (окурки, бутылки, стекло, и прочее), моют машину прямо возле водоема, разжигают костры в лесах и в других неположенных местах.

Красочный видеоролик покажет, какие правила нужно соблюдать на природе.


 - Мы призываем Вас придерживаться нескольких важных правил, призванных сохранить красоту и чистоту наших природных сокровищ Бурятии, - сказали в минприроды республики.

Важные правила поведения на природе:

1.     Соблюдайте чистоту! Не оставляйте мусор на природе – на пляже, в лесу, в парке, на улице. Помните, каждая брошенная бумажка или бутылка, и окурок могут навредить природе и живым существам вокруг нас.

2.     Соблюдайте правила пожарной безопасности! Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофе. Разводите костры только в специально отведенных местах. Прежде чем покинуть место отдыха, убедитесь, что костер полностью потушен.

3.     Не мойте машину возле водоемов и в лесах! От чистоты в водоемах зависит качество жизни людей и живых организмов. Чтобы человечество не вымерло, а Земля не превратилась в пустыню, нужно беречь воду и следить за чистотой водоемов. За мойку машины в неположенном месте предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время в Бурятии полностью запрещен выход в лес. Это связано со сложной пожарной обстановкой в республике.

 

Фото: минприроды Бурятии

 

Все новости

«Поставили на колени, включили запись»
30.05.2024 в 17:50
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей
30.05.2024 в 17:46
В Улан-Удэ откроют уникальную школу
30.05.2024 в 17:39
В Бурятии пожарные отправились на помощь лесникам
30.05.2024 в 17:37
Общественники пришли в шок от состояния скверов в Улан-Удэ
30.05.2024 в 17:27
В память о погибших в Бурятии посадили сосны
30.05.2024 в 17:05
Жителям Бурятии рассказали важные правила поведения на природе
30.05.2024 в 17:03
За год в филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии поступило более 18 тысяч запросов
30.05.2024 в 16:38
Очередная жертва мошенников в Бурятии попрощалась с 3 млн рублей
30.05.2024 в 16:37
Каждый четвертый житель Бурятии - ребенок
30.05.2024 в 16:27
ЗУРХАЙ
с 29 мая по 4 июня

Читайте также
В Улан-Удэ откроют уникальную школу
Подобное учебное заведение будет единственным за Уралом
30.05.2024 в 17:39
В Бурятии пожарные отправились на помощь лесникам
Такое решение приняли на оперштабе
30.05.2024 в 17:37
Общественники пришли в шок от состояния скверов в Улан-Удэ

Общественные пространства неприятно удивляют своим неухоженным видом

30.05.2024 в 17:27
В память о погибших в Бурятии посадили сосны
На посадку деревьев вышли родственники бойцов СВО
30.05.2024 в 17:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru