Жителям Бурятии рассказали важные правила поведения на природе

С приближением сезона отпусков многие из нас ждут незабываемых впечатлений на природе. Все хотят насладиться летними пейзажами, и отдохнуть, но при этом не соблюдают правила поведения на природе: не убирают за собой мусор (окурки, бутылки, стекло, и прочее), моют машину прямо возле водоема, разжигают костры в лесах и в других неположенных местах.

Красочный видеоролик покажет, какие правила нужно соблюдать на природе.

- Мы призываем Вас придерживаться нескольких важных правил, призванных сохранить красоту и чистоту наших природных сокровищ Бурятии, - сказали в минприроды республики.

Важные правила поведения на природе:

1. Соблюдайте чистоту! Не оставляйте мусор на природе – на пляже, в лесу, в парке, на улице. Помните, каждая брошенная бумажка или бутылка, и окурок могут навредить природе и живым существам вокруг нас.

2. Соблюдайте правила пожарной безопасности! Неосторожное обращение с огнем может привести к катастрофе. Разводите костры только в специально отведенных местах. Прежде чем покинуть место отдыха, убедитесь, что костер полностью потушен.

3. Не мойте машину возле водоемов и в лесах! От чистоты в водоемах зависит качество жизни людей и живых организмов. Чтобы человечество не вымерло, а Земля не превратилась в пустыню, нужно беречь воду и следить за чистотой водоемов. За мойку машины в неположенном месте предусмотрен административный штраф до 5 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время в Бурятии полностью запрещен выход в лес. Это связано со сложной пожарной обстановкой в республике.

Фото: минприроды Бурятии